Народився гуморист у Шикменті, Казахстан. Коли хлопцю було 7 років, його родина переїхала до Ташкенту. З юного віку Ігор уже працював. Він освоїв професії офіціанта, вантажника, випікав і продавав солодкі тістечка, качав бензин на бензоколонці. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, як у Ласточкіна складалась кар'єра коміка, чому він обірвав зв'язки з ріднею та що відомо про службу в ЗСУ.

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Кар'єра гумориста, ведучого та актора

Пізніше Ігор переїхав до України й вступив до Державної металургійної академії за спеціальністю хімічна технологія палива та вуглецевих носіїв. Паралельно з навчанням увагу студента привернула участь у КВК. Він пройшов шлях від студентської ліги до участі у різних дніпровських командах. У 2008 році став частиною колективу збірна Дніпропетровська "Дніпро". Зазначимо, що команду добре знали й у Росії, адже вона брала участь у російському КВК.

Збірна Дніпропетровська "Дніпро"/ Фото "Дядя Жора Company"

Колектив брав участь у проєкті "Ліга сміху", Ігор Ласточкін став ведучим "Розсміши коміка", знімався у комедійних шоу "Країна У", "Казки У", а згодом став тренером у "Лізі сміху".

У 2018 році разом з танцівницею Ілоною Гвоздьовою переміг у проєкті "Танці із зірками". Пізніше актор і гуморист зробив заяву, що продає свій кубок переможця, щоб допомогти хворому хлопчику, у якого діагностували лейкоз.

Особисте життя

У студентські роки Ласточкін познайомився зі своєю майбутньою дружиною Анною. Пара одружилась у 2011 році, а через три роки у них народився син Радмір.

Ігор Ласточкін з дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Син Ігоря Ласточкіна / Фото з інстаграму ведучого

Як розповідав шоумен у 2022 році, його батько та брат живуть у Росії. Чоловік розірвав з ними зв'язки.

Зараз взагалі з ними не спілкуюсь. З братом у нас такі стосунки – він дзвонить, аби тільки зайняти гроші. Чим би він не займався, він, так би мовити, неуспішна людина, тому що він ледар,

– зізнався Ласточкін.

Ігор пригадав й історію з дитинства, зазначивши, що його батько часто випивав, а вдома влаштовував безлад. У 2015 році комік лікував чоловіка від алкозалежності, вклавши в це багато грошей. Батько артиста вилікувався.

"Він вилікувався, вже четвертий рік не вживає алкоголь. Але він це робив такий тривалий час, що здається, від мозку там нічого не залишилося. Він не вживає, але він одразу ж підсів на пропаганду і кожен день мені надсилав посилання на якихось "експертів", російських політологів. Я його питав, нащо він надсилає мені цю п*рашу?", – розповідав Ігор.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну ні брат, ні батько не поцікавились у Ласточкіна як він.

Вони мовчали, взагалі не писали. Я на другий чи на третій тиждень написав: "Ви, бл*ть, тварі! Вам взагалі пофіг, що тут відбувається? Що зі мною?". Вони мені сказали, що мама сказала мені не писати. Бо вона одразу зрозуміла, що я тут всіх їх хочу розірвати за їхню бездіяльність і боягузтво,

– пригадав комік.

Чим сьогодні займається Ігор Ласточкін

У 2023 році гуморист зізнався, що живе на заощадження. До речі, частину з відкладених грошей Ласточкін перерахував на потреби ЗСУ. Він казав, що за необхідності може заробляти руками, адже ніяка робота його не лякає.

Мені байдуже, де працювати. Мене такі часи не лякають. Думають, може я зірка й не піду працювати на просту роботу. Я взагалі цього не цураюся, не боюся. Офіціантом я працював, на будівництві працював. Можу лагодити все, що треба. Швидко влаштуюся монтажником водопостачання. Можу паяти труби. Що хочете, те й буду робити,

– без жартів заявив Ігор Ласточкін.

Цікаво, що сім'я гумориста раніше виїхала у США, аби син Радмір повноцінно навчався в американській школі. "Я їм дав якісь гроші на перший час, дружина може влаштуватися на роботу, дитина безплатно навчається, і їм дають фудкарти. В принципі цього вистачає", – розповів актор.

Днями стало відомо, що Ігор мобілізувався до ЗСУ.

Складні часи народжують сильних людей!

– написав комік.

Ігор Ласточкін мобілізувався / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна написала, що має за честь бути з Ласточкіним в одній бригаді. Відомо, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр". Вочевидь, там зараз проходить службу й Ігор Ласточкін.