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Show24 Українські зірки Вже 15 років на сцені: Джамала зачарувала спеціальним номером у фіналі Нацвідбору
9 лютого, 14:31
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Вже 15 років на сцені: Джамала зачарувала спеціальним номером у фіналі Нацвідбору

Марія Касій
Основні тези
  • Джамала виступила у фіналі Національного відбору з виконанням 10 своїх головних хітів, святкуючи таким чином 15-річчя творчої діяльності.
  • Спеціальний номер Jamala-Portrait включав пісні "Верше", "Шлях", "Заплуталась", "Злива", "Заманили", "Крила" і "1944".

Українська співачка Джамала виступила на сцені фіналу Національного відбору. Артистка заспівала 10 своїх головних хітів та змінила кілька образів.

Переможниця Євробачення-2016 та членкиня журі виступила у фіналі Національного відбору на Євробачення. Цьогоріч Джамала святкує 15-річчя творчої діяльності, тому у неї був особливий перформанс.

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До річниці Джамала презентувала спеціальний номер Jamala-Portrait. Для цього виступу співачка обрала 10 своїх пісень. Цей вибір був для артистки непростим. 

"Верше", "Шлях", "Заплуталась", "Злива", "Заманили", Its me Jamala, Im like bird, Solo, Great pretender, I believe in you, "Крила" та головний хіт – "1944", – саме з цими треками виступила Джамала на сцені фіналу Нацвідбору. 

Дякую всім, хто слухає мене всі ці роки. За вашу підтримку, за те, що приймаєте мене такою, як є. Але знайте – я завжди щиро люблю вас,
– поділилась співачка. 

Джамала – Megamix: дивіться відео онлайн

Джамала була однією з трьох членів журі Нацвідбору-2025. Вже багато років співачка оцінює фіналістів українських відборів. 

У фіналі цьогорічного конкурсу артистка з'явилась у вишуканому образі від українського бренду Frolov. Джамала обрала сукню-кейп довжини максі у білому кольорі, з прямим кроєм та стразами. Образу доповнювала яскрава деталь – рожеві рукавички.