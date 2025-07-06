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Show24 Українські зірки Рве на частини, – Джамала заспівала з батьком та довела мережу до сліз
6 липня, 19:13
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Рве на частини, – Джамала заспівала з батьком та довела мережу до сліз

Марія Касій
Основні тези
  • Джамала поділилась відео, де співає з батьком у його день народження.
  • Відомі особистості та фанати висловили свої емоції, зокрема Павло Зібров не зміг стримати сліз.

Українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками сімейним контентом. Вона показала відео з батьком, де вони співають у дуеті.

Джамала поділилась роликом з батьком з особливої нагоди, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку. Сьогодні, 6 липня, Алім Айярович Джамаладінов святкує день народження. 

До слова Стало відомо, як Леся Нікітюк назвала новонародженого сина 

У важливе свято Джамала показала, як співає разом з батьком. Та зізналася, що голос тата завжди розчулює її до сліз. 

Не можу слухати твій спів без сліз – він рве мене на частини, 
– написала Джамала. 

Джамала заспівала з батьком: відео

Павло Зібров відреагував на ролик Джамали з батьком та поділився, що теж не зміг стримати сліз. 

"І я плачу. Дякую, Джамало. Це – неймовірна сила", – написав співак. 

Щемливими коментарями поділилися й інші зірки та підписники співачки. Вони зізналися, що навіть не розуміючи слів, вони відчули душу та перейнялися мелодією. 

  • "Як пронизливо красиво";
  • "Не зрозумівши слів, почути душу… і теж розридатись";
  • "Дякую Україні та батькам Джамали, що у нас вона така є! Неймовірна, неповторна";
  • "Алім-ага – прекрасна людина. Великий привіт йому!";
  • "Боже, як це прекрасно";
  • "Плачу разом з вашим співом. Не розуміючи слів, а відчуваючи серцем". 

Зауважимо, Джамала нечасто показує своїх близьких. У березні вона публікувала рідкісні фото з прогулянки з батьками. Відомо, що мати Джамали була піаністкою і викладачкою в музичній школі, а тато працював хоровим диригентом. 