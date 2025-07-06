Рве на частини, – Джамала заспівала з батьком та довела мережу до сліз

Українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками сімейним контентом. Вона показала відео з батьком, де вони співають у дуеті.

Джамала поділилась роликом з батьком з особливої нагоди, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку. Сьогодні, 6 липня, Алім Айярович Джамаладінов святкує день народження.

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У важливе свято Джамала показала, як співає разом з батьком. Та зізналася, що голос тата завжди розчулює її до сліз.

Не можу слухати твій спів без сліз – він рве мене на частини,

– написала Джамала.

Джамала заспівала з батьком: відео

Павло Зібров відреагував на ролик Джамали з батьком та поділився, що теж не зміг стримати сліз.

"І я плачу. Дякую, Джамало. Це – неймовірна сила", – написав співак.

Щемливими коментарями поділилися й інші зірки та підписники співачки. Вони зізналися, що навіть не розуміючи слів, вони відчули душу та перейнялися мелодією.

"Як пронизливо красиво";

"Не зрозумівши слів, почути душу… і теж розридатись";

"Дякую Україні та батькам Джамали, що у нас вона така є! Неймовірна, неповторна";

"Алім-ага – прекрасна людина. Великий привіт йому!";

"Боже, як це прекрасно";

"Плачу разом з вашим співом. Не розуміючи слів, а відчуваючи серцем".

Зауважимо, Джамала нечасто показує своїх близьких. У березні вона публікувала рідкісні фото з прогулянки з батьками. Відомо, що мати Джамали була піаністкою і викладачкою в музичній школі, а тато працював хоровим диригентом.