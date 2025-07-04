Подробицями поділився блогер-пліткар Богдан Беспалов. Повідомляє Show 24 з посиланням на його телеграм-канал.

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Інсайдер розповів Богдану Беспалову, що Леся Нікітюк назвала сина Орестом. Сама ж телеведуча наразі не коментує інформацію, яку поширили у мережі. Згодом блогер пообіцяв поділитись подробицями.

Інсайдер розсекретив ім'я сина Лесі Нікітюк / Скриншот з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Нагадаємо, що Леся Нікітюк перебуває у стосунках з українським військовим Дмитром Бабчуком. У січні стало відомо, що він освідчився телеведучій в Карпатах, однак наразі пара відклала весілля через службу чоловіка.

Згодом у мережі почали ширитися чутки, що Нікітюк вагітна. Певний час телеведуча не коментувала цю інформацію, однак 16 червня офіційно підвердила, що вперше готується стати мамою.

Леся дізналася про вагітність під час зйомок української комедії "Песики", де зіграла голову роль. Вона зробила чотири тести й всі показали позитивний результат.

Як виявилося, Леся Нікітюк народила первістка 15 червня, у День батька. Знаменитість народжувала у Київському міському пологовому будинку №1. Виписка пройшла тихо, телеведучу з сином зустрічав Дмитро Бабчук.