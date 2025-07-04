Подробностями поделился блогер-плиткарь Богдан Беспалов. Сообщает Show 24 со ссылкой на его телеграм-канал.

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Инсайдер рассказал Богдану Беспалову, что Леся Никитюк назвала сына Орестом. Сама же телеведущая пока не комментирует информацию, которую распространили в сети. Впоследствии блогер пообещал поделиться подробностями.

Инсайдер рассекретил имя сына Леси Никитюк / Скриншот с телеграм-канала Богдана Беспалова

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Напомним, что Леся Никитюк находится в отношениях с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе стало известно, что он сделал предложение телеведущей в Карпатах, однако пока пара отложила свадьбу из-за службы мужчины.

Впоследствии в сети начали распространяться слухи, что Никитюк беременна. Некоторое время телеведущая не комментировала эту информацию, однако 16 июня официально подтвердила, что впервые готовится стать мамой.

Леся узнала о беременности во время съемок украинской комедии "Песики", где сыграла голову роль. Она сделала четыре теста и все показали положительный результат.

Как оказалось, Леся Никитюк родила первенца 15 июня, в День отца. Знаменитость рожала в Киевском городском роддоме №1. Выписка прошла тихо, телеведущую с сыном встречал Дмитрий Бабчук.