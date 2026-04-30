Після відео в тікток: Джареда Лето назвали "американським Звєревим" і почали кликати до Росії

Американський актор і співак Джаред Лето опублікував відео, яке викликало жваве обговорення в мережі.

У тіктоці Джаред Лето показав, як іде вулицею фешн-проходкою під трек KAVKAZ виконавця Starly. У Росії це відео сприйняли позитивно, а в Україні воно викликало негативну реакцію.

В ролику актор знявся в масивній шубі, чорному одязі, темних окулярах, підвісках, з каблучкою та темним взуттям. Це відео він зробив у сповільненому форматі.

Водночас увагу аудиторії привернув не стільки образ Джареда Лето, скільки музика, адже це ремейк російської пісні "Бродяга" Ельбруса Джанмірзоєва, яку створив Starly. Зараз трек здобув нову хвилю популярності серед росіян.

У коментарях під роликом зібралося чимало вражених прихильників Джареда Лето з Росії. Вони називають артиста "американським Звєревим" і навіть поцікавилися, чи не планує він поїздку до Росії. Щоправда, співак на це запрошення не відповів.

Для контексту! Сергій Звєрев – відомий російський перукар, візажист і стиліст.

Коментарі під відео Джареда Лето / Скриншоти з тіктоку

Що відомо про позицію Джареда Лето?

У 2014 році, під час подій Євромайдану, він відвідав Київ, де спілкувався з протестувальниками та фотографував барикади. Тоді актор відкрито висловлював захоплення українцями, називаючи їх сміливими та відважними людьми.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він знову публічно висловив солідарність з українцями: публікував фото з українським прапором, звертався до друзів і фанів в Україні зі словами підтримки, закликав берегти себе та висловлював надію на мир і припинення насильства. Також він одного разу заспівав пісню "Ах, Одесса, жемчужина у моря", коли спілкувався з підписниками з України в прямому етері.

Водночас у 2024-2025 роках частина його висловлювань і дій викликала неоднозначну реакцію в Україні. Так, наприклад, під час концерту Thirty Seconds to Mars в Белграді він сказав, що "відчув навколо багато російської енергії" та згадав війну Росії проти України як "проблеми". До того ж заявив, що хотів би виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, щоб "тусуватися і веселитися". МЗС України після цього зазначили, що такі висловлювання Джареда Лето "є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу".

Крім того, увагу привернули його фото та спілкування з відомими росіянами, як-от Павло Дуров, Юрій Борисов і Марк Ейдельштейн.