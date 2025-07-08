Невже знову разом: Джастін Бібер показав нові фото з дружиною на тлі чуток про розрив

Джастін та Гейлі Бібери нещодавно стривожили фанів: у мережі стали вірусними плітки про те, що пара розлучилась. Проте днями з'явилися знімки, що спростовують цю інформацію.

Джастін Бібер опублікував в інстаграмі серію романтичних фото, де позує з дружиною. Про це пише Show 24 з посиланням на його сторінку.

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На цих світлинах подружжя постало на тлі заходу сонця та водойми. Вони ніжно обіймалися та усміхалися. До того ж Джастін Бібер залишив під знімками зворушливий підпис.

Моя назавжди й навіки,

– написав музикант.

Джастін Бібер з дружиною Гейлі / Фото з інстаграму Джастіна Бібера

Раніше Гейлі Бібер теж спростовувала чутки про їхнє розлучення. Вона ділилась відео, на якому була помітна її обручка. Раніше модель виходила у світ без кільця.

Чому в мережі пліткували про їхнє розлучення

Вже кілька тижнів поведінка Джастіна Бібера та його безладні дописи у соцмережах тривожили фанів. У День батька він знову опублікував низку постів, де один з підписів мав образливі слова. Фани припустили, що вони адресуються Гейлі. До того ж модель не привітала його зі святом публічно.

Також Гейлі Бібер давно не показувала Джастіна у своїх соцмережах, а сам співак різко згадав про сварку з дружиною, коли вона постала на обкладинці Vogue.

ЗМІ припустили, що Джастін і Гейлі справді могли розлучитися. На думку преси, це могло статись, коли модель продала свій косметичний бренд. Адже в разі розлучення вона залишила б тримані кошти собі.