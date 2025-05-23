Наречена Джеффа Безоса вразила розкішним образом на благодійному заході у Каннах

Мільярдер, засновник Amazon та Blue Origin Джефф Безос показався у Каннах зі своєю нареченою, журналісткою Лорен Санчес. 22 травня вони відвідали щорічний гала-вечір amfAR, який проходить під час Каннського кінофестивалю.

Це благодійний захід за участю зірок, де збирають кошти на дослідження СНІДу. Він широко відомий як один із найгламурніших заходів французького кінофестивалю, пише Show 24 з посиланням на People.

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Лорен Санчес з'явилася у різноколірній сукні з відтінками синього, фіолетового та сріблястого. Сукня без бретелей, з вирізом у формі серця, оздоблена бісером та має короткий шлейф. Свій образ журналістка доповнила прикрасами та клатчем. Вона також елегантно вклала волосся та зробила стриманий макіяж.

Джефф Безос одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелик.

Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото Getty Images

Цьогорічний гала-концерт веде акторка і співачка Тараджі Генсон, а серед інших гостей – актор Колман Домінго, супермодель та акторка Гайді Клум, оскароносний актор Едріан Броуді.

Стосунки Джеффа Безоса з Лорен Санчес

Зазначимо, що цього місяця Лорен Санчес відсвяткувала дівич-вечір перед весіллям з Джеффом Безосом. Святкування розпочалося у паризькому ресторані Lafayette's 15 травня. Серед гостей були Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Кеті Перрі та Єва Лонгорія. Інсайдер розповів, що на вечірці було 13 дівчат.

Повідомляється, що Безос і Санчес вже розіслали запрошення на весілля та планують одружитися в Італії біля узбережжя Венеції. Святкування відбудеться на їхній яхті вартістю 500 мільйонів доларів у червні. Очікується, що на весіллі будуть зіркові гості.

Пара оголосила про свої стосунки у 2019 році. Джефф Безос освідчився Лорен Санчес у травні 2023 року.