Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської сім'ї. Принцеса Уельська виголосила коротку промову і випустила пляшку віскі, яка розбилася об корпус корабля, згідно з традицією.

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Для події Кейт Міддлтон обрала сукню-пальто темно-синього кольору з білими вставками від Suzannah London. Свій образ вона доповнила капелюшком від Philip Treacy. Сукня приталена, довжини міді та має довгі рукави.

Принцеса Уельська взула туфлі на підборах від Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч від Emmy London. Вона також віддала данину покійній принцесі Діані, одягнувши сережки з сапфірами та діамантами.

Принц Вільям одягнув темний костюм, білу сорочку, смугасту краватку та взув туфлі.

Приємно зустрітися з членами корабельної компанії та їхніми родинами, а також зі стажерами та випускниками Академії суднобудування BAE Systems та деякими неймовірно вмілими командами, які брали участь у будівництві кораблі,

– написали принц та принцеса Уельські.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Шотландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц та принцеса Уельські на Garden Party

Кілька днів тому Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Garden Party. Садова вечірка відбувається в Букінгемському палаці навесні та влітку. Принцеса Уельська вперше за два роки з'явилася на заході.

Кейт Міддлтон одягнула масляно-жовту сукню від Emilia Wickstead і капелюшок від Philip Treacy.

На святі були присутні близько 7500 гостей, зокрема й інші члени королівської родини: герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Євгенія, герцог і герцогиня Глостерські.