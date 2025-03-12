Неймовірна стійкість, – зірка "Гри престолів" Джек Глісон зачитав щоденник хлопчика з Маріуполя

Ірландський актор Джек Глісон, який зіграв Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів", зачитав уривок зі щоденника Єгора Кравцова – хлопця з Маріуполя. Він виступив у Лондоні на відкритті документального проєкту "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей".

У коментарі виданню "Віледж" Джек Глісон висловився про цей проєкт та розповів, що його вразило в українцях, передає Show 24. Крім того, актор пригадав, як приїжджав до України.

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Найбільше мене вразила неймовірна стійкість і сила українців перед обличчям такої великої втрати й болю. Зрештою це справді надихає – бачити й читати про їхню відвагу й хоробрість, навіть у такому юному віці,

– розповів Джек Глісон.

За його словами, завдяки проєкту "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей" люди можуть побачити реалії війни, а не сухі цифри та офіційні звіти, які публікують у медіа.

Він надає людського виміру тій боротьбі, яку сьогодні веде Україна; боротьбі, що загрожує не лише безпеці всієї Європи, а й фундаментальному праву України на суверенітет, безпеку та мир,

– додав актор.

Джек Глісон зачитав уривок зі щоденника Єгора Кравцова: дивіться відео

Нагадаємо, що Джек Глісон приїжджав до України у 2023 році. Актор зустрівся з українськими захисниками та привіз пікап для ЗСУ. Крім того, він провів благодійний аукціон у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, де розіграв власну фігурку, аби зібрати кошти на тепловізор.

Я був у Львові й Києві, і мене вразила не лише архітектура, а й те, як українці зберігають свою культуру навіть у найтемніші часи. Особливо мені запам'яталися дивовижні театри, які я відвідав, смачна кухня й тепла гостинність, з якою мене зустрічали всюди,

– поділився Джек Глісон.

Він подякував українцям за теплий прийом і висловив бажання приїхати в Україну знову.

Нагадаємо, що виставка "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей" відбулася у лютому Chatham House (Лондон). Вона розповідає історії 14 молодих українців, які пережили війну.