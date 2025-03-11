На офіційній сторінці Within Temptation опублікували відео, в якому закликали світ підтримувати Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм гурту.
До теми Одягнув брошку з тризубом: сценарист "Думками навиворіт 2" підтримав Україну на Оскарі-2025
Лідерка Within Temptation Шерон ден Адель зізналась, що відчула себе безсилою через припинення допомоги Україні з боку США. Вона підкреслила, що варто продовжувати підтримувати українців донатами.
Ми відчували себе безсилими. Нам було сумно. Ми були розчаровані тим, що Америка відмовилася від підтримки України. Але є речі, які ми можемо зробити. І це – пожертвувати кошти організаціям,
– закликали на сторінці Within Temptation.
Зокрема, фронтвумен гурту закликала світ донатити на United24 та некомерційну громадську благодійну організацію Ukraine Aid Ops.
Within Temptation підтримують Україну: відео
Нагадаємо, нідерландський колектив Within Temptation підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У 2024 році гурт презентував пісню А Fool's Parade, що записана у колаборації з українським виконавцем Alex Yarmak. Кліп на цей трек знімали в Україні.
Які зірки підтримали Україну на тлі останніх подій
- Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз висміяв заяви Джей Ді Венса й наголосив, що залишається на боці України.
- Канадський музикант Ніл Янг планує дати безплатний концерт в Україні в рамках європейського туру Love Earth Tour.
- Вупі Голдберг підтримала Зеленського після його суперечки з Трампом у Білому домі.