На официальной странице Within Temptation опубликовали видео, в котором призвали мир поддерживать Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм группы.

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Лидер Within Temptation Шэрон ден Адель призналась, что почувствовала себя бессильной из-за прекращения помощи Украине со стороны США. Она подчеркнула, что стоит продолжать поддерживать украинцев донатами.

Мы чувствовали себя бессильными. Нам было грустно. Мы были разочарованы тем, что Америка отказалась от поддержки Украины. Но есть вещи, которые мы можем сделать. И это – пожертвовать средства организациям,

– призвали на странице Within Temptation.

В частности, фронтвумен группы призвала мир донатить на United24 и некоммерческую общественную благотворительную организацию Ukraine Aid Ops.

Within Temptation поддерживают Украину: видео

Напомним, нидерландский коллектив Within Temptation поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. В 2024 году группа презентовала песню А Fool's Parade, записанную в коллаборации с украинским исполнителем Alex Yarmak. Клип на этот трек снимали в Украине.

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