Лента соревновалась за победу в номинации "Лучший анимационный фильм", однако статуэтку забрал мультфильм "Поток. Последний кот на земле". Так, фильм из Латвии впервые победил на Оскаре, передает 24 Канал.

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Дэйв Гольштейн появился на красной дорожке Оскара-2025 в черном классическом костюме, белой рубашке и черной бабочке. На лацкане пиджака была брошь в виде украинского трезубца.

Дэйв Гольштейн на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Очень важно, что мировые звезды продолжают выражать свою поддержку Украине. Ведь на 97-й церемонии вручения премии Оскар не обошлось без тех, кто толерантно относится к России и россиянам. К примеру, американский актер Роберт Дауни-младший расхвалил российского актера Юрия Борисова, который был номинирован в категории "Лучший актер второго плана". Однако, к счастью, победил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее, и ты на своем месте. Я прав? Да,

– сказал Роберт Дауни-младший.

Кстати, "Анора" – фильм, в котором снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, одержал победу в пяти номинациях: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший фильм" и стал триумфатором нынешней премии Оскар.

Кто еще поддержал Украину на Оскаре-2025