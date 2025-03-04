Стрічка змагалася за перемогу у номінації "Найкращий анімаційний фільм", однак статуетку забрав мультфільм "Потік. Останній кіт на землі". Так, фільм з Латвії вперше переміг на Оскарі, передає 24 Канал.
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Дейв Гольштейн з'явився на червоній доріжці Оскара-2025 у чорному класичному костюмі, білій сорочці та чорному метелику. На лацкані піджака була брошка у вигляді українського тризуба.
Дейв Гольштейн на Оскарі-2025 / Фото Getty Images
Дуже важливо, що світові зірки продовжують висловлювати свою підтримку Україні. Адже на 97-й церемонії вручення премії Оскар не обійшлося без тих, хто толерую Росію та росіян. До прикладу, американський актор Роберт Дауні-молодший розхвалив російського актора Юрія Борисова, який був номінований у категорії "Найкращий актор другого плану". Однак, на щастя, переміг Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль".
Юра Борисов, де він? А, ось тут. Хіба він не був неймовірним в "Анорі"? Видатна гра, ласкаво просимо у світ успіху, брате. У тебе велике майбутнє, і ти на своєму місці. Я правий? Так,
– сказав Роберт Дауні-молодший.
До речі, "Анора" – фільм, в якому знялися російські актори Юрій Борисов і Марк Ейдельштейн, здобув перемогу у п'яти номінаціях: "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий фільм" та став тріумфатором цьогорічної премії Оскар.
Хто ще підтримав Україну на Оскарі-2025
- Дейв Гольштейн – не єдиний, хто підтримав Україну на Оскарі-2025. Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строган вийшов на червону доріжку з синьо-жовтою стрічкою на піджаку. "Просто хочу сказати, не повертаймось спиною до України", – сказав Строган Марку Малкіну з Variety.
- Американська акторка та режисерка Деріл Ганна згадала про Україну зі сцени Оскара-2025. Коли вона оголошувала переможця у номінації "Найкращий монтаж", то почала свою промову зі слів "Слава Україні!". Зазначимо, що переміг у цій номінації фільм "Анора" з росіянами в ролях.