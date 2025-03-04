Стрічка змагалася за перемогу у номінації "Найкращий анімаційний фільм", однак статуетку забрав мультфільм "Потік. Останній кіт на землі". Так, фільм з Латвії вперше переміг на Оскарі, передає 24 Канал.

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Дейв Гольштейн з'явився на червоній доріжці Оскара-2025 у чорному класичному костюмі, білій сорочці та чорному метелику. На лацкані піджака була брошка у вигляді українського тризуба.

Дейв Гольштейн на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Дуже важливо, що світові зірки продовжують висловлювати свою підтримку Україні. Адже на 97-й церемонії вручення премії Оскар не обійшлося без тих, хто толерую Росію та росіян. До прикладу, американський актор Роберт Дауні-молодший розхвалив російського актора Юрія Борисова, який був номінований у категорії "Найкращий актор другого плану". Однак, на щастя, переміг Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль".

Юра Борисов, де він? А, ось тут. Хіба він не був неймовірним в "Анорі"? Видатна гра, ласкаво просимо у світ успіху, брате. У тебе велике майбутнє, і ти на своєму місці. Я правий? Так,

– сказав Роберт Дауні-молодший.

До речі, "Анора" – фільм, в якому знялися російські актори Юрій Борисов і Марк Ейдельштейн, здобув перемогу у п'яти номінаціях: "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий фільм" та став тріумфатором цьогорічної премії Оскар.

Хто ще підтримав Україну на Оскарі-2025