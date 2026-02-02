Джекі Апостол і Кім Тернбулл зміцнили свої позиції в родині Бекхемів після скандалу з Брукліном
- Джекі Апостел і Кім Тернбулл підтримали Вікторію та Девіда Бекхемів після конфлікту з Брукліном.
- Кім Тернбулл зустрічається з Ромео Бекхемом, а Джекі Апостел - з Крузом Бекхемом, обидві активно інтегровані в родину Бекхемів.
Наприкінці січня старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін зробив резонансну заяву про напружені стосунки в їхній сім'ї. Хлопець повідомив, що більше не хоче жити під постійним контролем батьків і не вірить у можливість відновлення їхніх стосунків.
На тлі цього конфлікту, як стверджує видання The Daily Mail, позиції в родині Бекхемів зміцнили Джекі Апостел і Кім Тернбулл – дівчата Ромео Бекхема та його молодшого брата Круза. Після скандальної заяви Брукліна вони відкрито стали на бік Вікторії та Девіда. Детальніше про Джекі та Кім і їхні стосунки з родиною Бекхемів – далі в матеріалі.
Так, невдовзі після резонансної заяви старшого сина Вікторія та Девід Бекхеми вперше з'явилися на публіці. Подружжя разом із трьома з чотирьох своїх дітей відвідало захід у Парижі, де Вікторію отримала престижну нагороду Міністерства культури Франції – звання Лицаря Ордена мистецтв і літератури.
На публіці Бекхеми з'явилися разом із синами Ромео та Крузом, а також донькою Гарпер. Ромео прийшов у супроводі своєї дівчини Кім Тернбулл, тоді як Круза підтримала його кохана Джекі Апостел.
Що відомо про дівчат Ромео Бекхема та його молодшого брата Круза?
Кім Тернбулл – модель і діджейка з Лондона, яка зараз зустрічається з Ромео Бекхемом. Їй 24 роки, і вона вже співпрацювала з такими брендами, як Fendi, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs та іншими.
Про стосунки Ромео та Кім стало відомо восени 2024 року. Дівчина швидко стала частиною родини Бекхемів, проводила з ними свята, подорожувала та відвідувала сімейні події.
Відомо, що у 2025 дівчина на деякий час розходилася з Ромео, але через кілька місяців вони відновили стосунки й зустрічаються досі.
Також ходили чутки, ніби в Тернбулл були стосунки з Брукліном Бекхемом, та ця інформація не підтвердилась.
30-річна Джекі Апостел – дівчина наймолодшого сина Бекхемів Круза. Вона є співачкою та авторкою пісень.
З Крузом вона зустрічається з літа 2024 року. Пара познайомилася в музичній студії.
Джекі відкрито демонструє свою любов і відданість родині Бекхемів, особливо Вікторії. Вона публікує спільні фотографії та теплі дописи у соцмережах, підтримуючи як матір свого хлопця, так і всю родину. Крім того, Джекі допомагає Крузу у музичній кар’єрі, зокрема бере участь у написанні його пісень.
Своєю чергою, Вікторія активно підтримує Джекі, знайомлячи її з впливовими людьми у світі моди та просуваючи як інфлюенсерку. Завдяки цьому Джекі вже співпрацює з такими престижними брендами, як Dior, Burberry, Jimmy Choo та іншими.
Що Бруклін Бекхем говорив про стосунки з родиною?
- За словами хлопця, його батьки роками формували образ "ідеальної родини" в пресі та, на його думку, готові на все, аби зберегти бездоганну репутацію для ЗМІ.
- Бруклін стверджує, що в сім'ї завжди на першому місці був бренд Beckham, а прояви любові часто зводилися до публічної активності – дописів у соцмережах, показових фотосесій і спільних заходів.
- Також Бруклін заявив, що батьки нібито намагалися зруйнувати його стосунки з дружиною Ніколою Пельц, зокрема їхнє весілля, яке відбулось 9 квітня 2022 року.