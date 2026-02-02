Джеки Апостол и Ким Тернбулл укрепили свои позиции в семье Бекхэмов после скандала с Бруклином
В конце января старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал резонансное заявление о напряженных отношениях в их семье. Парень сообщил, что больше не хочет жить под постоянным контролем родителей и не верит в возможность восстановления их отношений.
На фоне этого конфликта, как утверждает издание The Daily Mail, позиции в семье Бекхэмов укрепили Джеки Апостел и Ким Тернбулл – девушки Ромео Бекхэма и его младшего брата Круза. После скандального заявления Бруклина они открыто стали на сторону Виктории и Дэвида. Подробнее о Джеки и Ким и их отношениях с семьей Бекхэмов – далее в материале.
Так, вскоре после резонансного заявления старшего сына Виктория и Дэвид Бекхэмы впервые появились на публике. Супруги вместе с тремя из четырех своих детей посетили мероприятие в Париже, где Виктория получила престижную награду Министерства культуры Франции – звание Рыцаря Ордена искусств и литературы.
На публике Бекхэмы появились вместе с сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер. Ромео пришел в сопровождении своей девушки Ким Тернбулл, тогда как Круза поддержала его возлюбленная Джеки Апостел.
Что известно о девушках Ромео Бекхэма и его младшего брата Круза?
Ким Тернбулл – модель и диджейка из Лондона, которая сейчас встречается с Ромео Бекхэмом. Ей 24 года, и она уже сотрудничала с такими брендами, как Fendi, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs и другими.
Об отношениях Ромео и Ким стало известно осенью 2024 года. Девушка быстро стала частью семьи Бекхэмов, проводила с ними праздники, путешествовала и посещала семейные события.
Известно, что в 2025 девушка на некоторое время расходилась с Ромео, но через несколько месяцев они возобновили отношения и встречаются до сих пор.
Также ходили слухи, будто у Тернбулл были отношения с Бруклином Бекхэмом, но эта информация не подтвердилась.
30-летняя Джеки Апостел – девушка самого младшего сына Бекхэмов Круза. Она является певицей и автором песен.
С Крузом она встречается с лета 2024 года. Пара познакомилась в музыкальной студии.
Джеки открыто демонстрирует свою любовь и преданность семье Бекхэмов, особенно Виктории. Она публикует совместные фотографии и теплые сообщения в соцсетях, поддерживая как мать своего парня, так и всю семью. Кроме того, Джеки помогает Крузу в музыкальной карьере, в частности участвует в написании его песен.
В свою очередь, Виктория активно поддерживает Джеки, знакомя ее с влиятельными людьми в мире моды и продвигая как инфлюенсера. Благодаря этому Джеки уже сотрудничает с такими престижными брендами, как Dior, Burberry, Jimmy Choo и другими.
Что Бруклин Бекхэм говорил об отношениях с семьей?
- По словам парня, его родители годами формировали образ "идеальной семьи" в прессе и, по его мнению, готовы на все, чтобы сохранить безупречную репутацию для СМИ.
- Бруклин утверждает, что в семье всегда на первом месте был бренд Beckham, а проявления любви часто сводились к публичной активности – сообщений в соцсетях, показательных фотосессий и совместных мероприятий.
- Также Бруклин заявил, что родители якобы пытались разрушить его отношения с женой Николой Пельц, в частности их свадьбу, которая состоялась 9 апреля 2022 года.