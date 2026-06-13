Дженніфер Лопес запалила на концерті у Франції в образі від українського бренду

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в образі від українського бренду TTSWTRS.

Фото з'явилися на інстаграм сторінці бренду.

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Так, Лопес одягнула куртку та боді TIME від TTSWTRS. Боді на сайті бренду коштує 11,700 гривень. Своє вбрання співачка доповнила ультратонкими чорними колготками та лаковими підборами.

Волосся Джей Ло зібрали у високий хвіст та зробили яскравий макіяж.

У цьому образі співачка вийшла на сцену під час концерту Девіда Гетти 11 червня на "Стад де Франс" поблизу Парижа.

До речі, це вже не перший раз за останній час, коли Дженніфер Лопес обирає одяг від українських брендів. Напередодні артистка одягнула ніжно-рожеву сатинову спідницю від ANNA OCTOBER.

Що відомо про TTSWTRS?

Цей український бренд у 2013 році заснувала Анна Осмехіна – колишня стилістка, редакторка моди та художниця з костюмів.

У своїх колекціях TTSWTRS робить акцент на свободі самовираження й красі людського тіла.

Особливістю бренду став одяг, натхненний субкультурою татуювань. Команда створює речі з принтами, які візуально імітують малюнки та написи на тілі. Для розробки дизайнів TTSWTRS співпрацює з художниками та майстрами тату.

До речі, як джерело натхнення, бренд також використовує технології, інновації та штучний інтелект.

Окрім Дженніфер Лопес, одяг від TTSWTRS ще можна побачити на Емілі Ратаковскі, Тіні Кунакі, Ніккі Мінаж, Кортні Кардаш'ян і багатьох інших зірках.