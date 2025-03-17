17 березня, 11:09
Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс народила другу дитину, – ЗМІ
Основні тези
- Дженніфер Лоуренс народила другу дитину, але офіційного підтвердження від неї не було.
- Первісток акторки народився у 2022 році.
Днями мережу облетіла інформація про те, що оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс стала матір'ю. Це вже друга дитина знаменитості.
Повідомляє Show 24 з посиланням на Just Jared.
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Так, нещодавно фотографи зафіксували Дженніфер разом з її чоловіком під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. На нових світлинах акторка з'явилася в довгому пальті, але, що цікаво, без очевидних ознак вагітності.
Перед цим інсайдери поширили новину, що Лоуренс народила другу дитину.
Водночас жодних офіційних підтверджень від самої зірки не було.
Що відомо про стосунки Дженніфер Лоуренс з чоловіком
- Роман акторки з режисером Куком Мароні розпочався влітку 2018 року. Їхні стосунки розвивалися стрімко – вже у лютому 2019 року пара оголосила про заручини, а в жовтні того ж року відсвяткувала весілля в розкішному замку Белькур у Ньюпорті.
- У вересні 2021 року стало відомо, що подружжя очікує на первістка. У 2022 році акторка народила сина Сая.
- В жовтні 2024 року стало відомо, що Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге.
- Водночас акторка підтримує максимальну приватність щодо своєї родини, тож подробиці про її дітей та материнство рідко потрапляють у публічний простір