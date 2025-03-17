Повідомляє Show 24 з посиланням на Just Jared.

Не пропустіть Мені п*здець, – Потап емоційно прокоментував чутки про розлучення з Каменських

Так, нещодавно фотографи зафіксували Дженніфер разом з її чоловіком під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. На нових світлинах акторка з'явилася в довгому пальті, але, що цікаво, без очевидних ознак вагітності.

Перед цим інсайдери поширили новину, що Лоуренс народила другу дитину.

Водночас жодних офіційних підтверджень від самої зірки не було.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лоуренс з чоловіком