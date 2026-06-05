У США вбили актора фільмів "Джуманджі" та "Топ Ґан: Меверік" – Джеймса Генді

Американський актор Джеймс Генді помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі внаслідок ножового поранення. Ймовірно, чоловіка вбив син його подруги.

За даними поліції Лос-Анджелеса, 81-річного актора знайшли на подвір'ї його будинку вранці 3 червня. Чоловік був непритомний і мав численні ножові поранення в груди, передає The Guardian.

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Сина подруги Джеймса Генді, 44-річного Майкла Гледхілла, звинуватили у вбивстві та заарештували. До підозрюваного встановлено заставу в розмірі 2 мільйонів доларів.

Згідно з заявою поліції, той, хто дзвонив у службу 911, сказав: "Я син людський, я щойно вбив людину гріх". Коли правоохоронці прибули на місце події, Гледхілл заявив, що він "той, кого вони шукали".

Підозрюваний проживає за цією адресою зі своєю матір'ю, яка є подругою жертви,

– йдеться у заяві.

Джеймс Генді народився у Нью-Йорку. Він розпочав свою кар'єру у 1977 році в серіалі "Надія Раяна".

Актор знявся у таких проєктах: "Логан", "K-911", "Закон і порядок", "Морська Поліція: Лос-Анджелес", "Криміналісти: мислити як злочинець". Його остання роль була у фільмі 2022 року "Топ Ґан: Меверік".

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