2 травня, 09:56
Співачка Джилл Собул загинула внаслідок пожежі у будинку
Основні тези
- Джилл Собул, співачка та авторка пісні I Kissed a Girl, загинула внаслідок пожежі в будинку біля Міннеаполіса; їй було 66 років.
- Поліція розслідує причину пожежі; Собул відома своїми новаторськими треками.
Співачка та авторка новаторського синглу I Kissed a Girl Джилл Собул загинула. Це сталось унаслідок пожежі в будинку поблизу Міннеаполіса.
Смерть Джилл Собул підтвердив її менеджер Джон Портер. Їй було 66 років. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Reuters.
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У п'ятницю, 2 травня, Джилл Собул мала виступити у своєму рідному місті Денвер, щоб представити треки зі свого автобіографічного мюзиклу Fck 7th Grade, що у 2023 році номінували на премію Drama Desk Award. Натомість відбудеться безплатний захід у пам'ять про співачку.
Поліція розслідує причину пожежі в будинку, де знайшли Джилл Собул.
Що відомо про Джилл Собул
- Джилл Собул народилась у 1959 році та займалась музикою упродовж трьох десятиліть. Вона створювала новаторські треки з фолкмотивами, іронічними текстами. У своїх піснях співачка розповідала про свою юнацьку боротьбу з анорексією й депресією та торкалась теми прав спільноти ЛГБТК+.
- Серед найвідоміших робіт артистки – хіт Supermodel, що став саундтреком до фільму "Безголові" та новаторський сингл I Kissed a Girl. Цю композицію вважають однією з перших відвертих треків з гей-тематикою. Вона потрапила до чарту Billboard Top 20. Пісня вдруге стала популярною, коли Кеті Перрі у 2008 році випустила свій хіт з такою самою назвою.
- Джилл Собул писала музику для театральних та телевізійних шоу, випустила понад 10 альбомів.