Загадкова причина смерті Джина Гекмена та його дружини: судмедексперт висунув теорію
- Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава померли в один день у своєму будинку в Санта-Фе, їхні тіла знайшли 26 лютого.
- Судмедексперт Майкл Баден припустив, що Гекман міг померти від зупинки серця, а Бетсі могла впасти та вдаритися, намагаючись дістати ліки.
- У будинку не виявили небезпечних речовин або ознак втручання, а їхня німецька вівчарка, знайдена мертвою, можливо, загинула від зневоднення.
- На тілі пари були ознаки розкладання, що вказує на те, що вони померли деякий час тому.
Американський актор і лауреат Оскара Джин Гекмен і Бетсі Аракава померли в один день. Їхні тіла знайшли у будинку в Санта-Фе.
Поліція вже працює над справою, адже обставини смерті подружжя здаються підозрілими. Тим часом судмедексперт висловив свою думку про те, що могло статися, передає 24 Канал з посиланням на Fox Report.
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Судово-медичний експерт Майкл Баден вважає, що в Джина Гекмена могла статися зупинка серця. На цю думку його наводить заява шерифа про те, що кардіостимулятор актора востаннє працював 17 лютого, за 9 днів до того, як його знайшли мертвим.
Розтин показав, що у нього не було ніяких травм. Не було ніякого чадного газу. І він мав найпоширенішу причину смерті в цій країні – важку хворобу серця, ішемічну хворобу і високий кров'яний тиск,
– розповів судмедексперт.
Баден висунув теорію, як могла померти Бетсі Аракава. Жінку знайшли у ванній кімнаті поряд з пляшкою ліків. На думку судмедексперта, вона могла побачити свого чоловіка та поспішити за медикаментами від тиску.
Існує ймовірність, що Бетсі впала сама і вдарилась. Вона могла зазнати внутрішньої травми мозку або в неї міг статись крововилив.
За кілька метрів від Аракави також знайшли мертвою їхню собаку – німецьку вівчарку. Лікар припускає: якщо собака не мала доступу до води протягом 9 днів (з моменту, коли зупинився кардіостимулятор, до дня, коли чоловіка знайшли), собака могла померти від зневоднення.
Не стало Джина Гекмена та Бетсі Аракави
95-річний актор та його 63-річна дружина померли у власному будинку в Санта-Фе. Їхні тіла виявили 26 лютого. Джина знайшли в бічній кімнаті біля кухні, а Бетсі – у ванній. Біля тіла жінки лежала порожня пляшка з-під ліків та пігулки, а поруч із тілом Гекмена – сонцезахисні окуляри та тростина.
У будинку також знайшли мертвою їхню вівчарку. Дві інші собаки, які були поза межами оселі, залишились живими.
У домі не виявили небезпечних речовин. Немає й ознак стороннього втручання чи крадіжки. На тілах пари знайшли ознаки розкладання. Це свідчить про те, що пара померла вже певний час тому.