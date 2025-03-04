Поліція вже працює над справою, адже обставини смерті подружжя здаються підозрілими. Тим часом судмедексперт висловив свою думку про те, що могло статися, передає 24 Канал з посиланням на Fox Report.

До теми "Виявили підозрілі моменти": поліція розпочала розслідування смерті Джина Гекмена і його дружини

Судово-медичний експерт Майкл Баден вважає, що в Джина Гекмена могла статися зупинка серця. На цю думку його наводить заява шерифа про те, що кардіостимулятор актора востаннє працював 17 лютого, за 9 днів до того, як його знайшли мертвим.

Розтин показав, що у нього не було ніяких травм. Не було ніякого чадного газу. І він мав найпоширенішу причину смерті в цій країні – важку хворобу серця, ішемічну хворобу і високий кров'яний тиск,

– розповів судмедексперт.

Баден висунув теорію, як могла померти Бетсі Аракава. Жінку знайшли у ванній кімнаті поряд з пляшкою ліків. На думку судмедексперта, вона могла побачити свого чоловіка та поспішити за медикаментами від тиску.

Існує ймовірність, що Бетсі впала сама і вдарилась. Вона могла зазнати внутрішньої травми мозку або в неї міг статись крововилив.

За кілька метрів від Аракави також знайшли мертвою їхню собаку – німецьку вівчарку. Лікар припускає: якщо собака не мала доступу до води протягом 9 днів (з моменту, коли зупинився кардіостимулятор, до дня, коли чоловіка знайшли), собака могла померти від зневоднення.

Не стало Джина Гекмена та Бетсі Аракави

95-річний актор та його 63-річна дружина померли у власному будинку в Санта-Фе. Їхні тіла виявили 26 лютого. Джина знайшли в бічній кімнаті біля кухні, а Бетсі – у ванній. Біля тіла жінки лежала порожня пляшка з-під ліків та пігулки, а поруч із тілом Гекмена – сонцезахисні окуляри та тростина.

У будинку також знайшли мертвою їхню вівчарку. Дві інші собаки, які були поза межами оселі, залишились живими.

У домі не виявили небезпечних речовин. Немає й ознак стороннього втручання чи крадіжки. На тілах пари знайшли ознаки розкладання. Це свідчить про те, що пара померла вже певний час тому.