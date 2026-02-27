Вдячна за свободу жити життя, – ексдружина Кличка показала, де зустріла 52-річчя
- Наталія Єгорова, ексдружина Віталія Кличка, святкувала 52-річчя серед вершин, показавши фото в білому образі.
- Наталія стала саунд-терапевткою та проводить свої перші сеанси.
Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова у четвер, 26 лютого, відсвяткувала день народження. Вона поділилась, як і де зустріла 52-річчя.
Наталія Єгорова опублікувала знімки на своїй сторінці в інстаграмі. Новий рік свого життя модель і саунд-терапевтка зустріла серед вершин.
До слова У капелюсі українського бренду: Періс Гілтон зачарувала мережу святковим образом на 45-річчя
Колишня дружина Віталія Кличка поділилась, що день народження взимку часто означає сніг та гори. Тому своє 54-річчя вона зустріла відповідно.
Я вдячна за свободу жити своє життя так, як я обираю. Хай кожен матиме сміливість та можливість жити своє життя так, як справді цього бажає,
– написала Наталія Єгорова.
Наталія Єгорова / Фото з інстаграму Наталії Єгорової
У свій день народження ексдружина Кличка показалась у повністю білому образі. Вона одягнула комбінезон, коротку куртку, шапку з помпоном та доповнила образ темними чобітками з хутром і сонцезахисними окулярами.
Наталія Єгорова / Фото з інстаграму Наталії Єгорової
Зазначимо, нещодавно Наталія Єгорова змінила професію. Вона стала саунд-терапевткою, або ж звуковою цілителькою. Наталія вже проводить перші сеанси.
Що відомо про Наталію Єгорову?
- Наталія народилась у Броварах. З дитинства займалась гімнастикою та плаванням, але згодом вирішила займатися моделінгом.
- У 1995 році вона познайомилась з Віталієм Кличком. І вже за два роки пара одружилась. У подружжя народилося троє дітей – Єгор-Даніель, Єлизавета-Вікторія та Максим.
- У 2022 році Віталій та Наталія повідомили, що розлучаються. Причиною стало те, що тривалий час вони проводили на відстані й стали різними людьми.
- Зараз Наталія Єгорова живе в Німеччині.