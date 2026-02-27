Вдячна за свободу жити життя, – ексдружина Кличка показала, де зустріла 52-річчя

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова у четвер, 26 лютого, відсвяткувала день народження. Вона поділилась, як і де зустріла 52-річчя.

Наталія Єгорова опублікувала знімки на своїй сторінці в інстаграмі. Новий рік свого життя модель і саунд-терапевтка зустріла серед вершин.

Колишня дружина Віталія Кличка поділилась, що день народження взимку часто означає сніг та гори. Тому своє 54-річчя вона зустріла відповідно.

Я вдячна за свободу жити своє життя так, як я обираю. Хай кожен матиме сміливість та можливість жити своє життя так, як справді цього бажає,

– написала Наталія Єгорова.



Наталія Єгорова / Фото з інстаграму Наталії Єгорової

У свій день народження ексдружина Кличка показалась у повністю білому образі. Вона одягнула комбінезон, коротку куртку, шапку з помпоном та доповнила образ темними чобітками з хутром і сонцезахисними окулярами.



Наталія Єгорова / Фото з інстаграму Наталії Єгорової

Зазначимо, нещодавно Наталія Єгорова змінила професію. Вона стала саунд-терапевткою, або ж звуковою цілителькою. Наталія вже проводить перші сеанси.

Що відомо про Наталію Єгорову?