Боїться перемоги України над Росією: ексучасник Modern Talking оскандалився заявою

Колишній учасник гурту Modern Talking зробив нову скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Дітер Болен вважає, що найгіршим варіантом розвитку подій стане перемога України.

72-річний музикант Дітер Болен взяв участь у подкасті Hopf & Kettner, повідомили у виданні Berliner Zeitung.

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Ексучасник дуету Modern Talking різко висловився щодо канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він поскаржився, що його тривожить нинішня діяльність Мерца.

Чому зараз треба будувати бункери? Що вони там замислили? Мені від цього стає страшно. Я ж не будую бункери просто так, заради забави. Я будую бункери, коли передбачаю, що вони хочуть війни,

– сказав Дітер Болен.

Музикант додав, що раніше кілька разів спілкувався з Мерцем. Канцлер вірить в перемогу України, однак самого Болена це насторожує.

Він називає це "найгіршим сценарієм", бо вважає, що поразка Росії може спричинити світову війну.

Вже не перший скандал з Боленом

Колишній учасник дуету Modern Talking вже не вперше потрапляє у скандал через проросійську позицію. Три роки тому він критикував західні країни за санкції, запроваджені проти Росії.

Згодом Дітер Болен заявив, що Німеччина повинна продовжувати зберігати контакти з Росією та співпрацювати.

Однак позиція співака не залишається непоміченою. У березні цього року скасували його концерти в Литві через скандальні висловлювання.