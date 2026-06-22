72-летний музыкант Дитер Болен принял участие в подкасте Hopf & Kettner, сообщило издание Berliner Zeitung.

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Бывший участник дуэта Modern Talking резко высказался в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он пожаловался, что его беспокоит нынешняя деятельность Мерца.

Почему сейчас нужно строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предвижу, что они хотят войны,

– сказал Дитер Болен.

Музыкант добавил, что ранее несколько раз общался с Мерцем. Канцлер верит в победу Украины, однако самого Болена это настораживает.

Он называет это "худшим сценарием", поскольку считает, что поражение России может привести к мировой войне.

Уже не первый скандал с Боленом

Бывший участник дуэта Modern Talking уже не впервые попадает в скандал из-за пророссийской позиции. Три года назад он критиковал западные страны за санкции, введенные против России.

Впоследствии Дитер Болен заявил, что Германия должна продолжать поддерживать контакты с Россией и сотрудничать с ней.

Однако позиция певца не остаётся незамеченной. В марте этого года его концерты в Литве были отменены из-за скандальных высказываний.