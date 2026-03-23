Об этом сообщает литовский вещатель LRT.
В пятницу ссылки на концерты Дитера Болена исчезли из системы продажи билетов, а информация о них больше недоступна на сайтах арен Швитурио и Жальгирис, где должен был выступить певец.
Литовский вещатель получил подтверждение от продавцов билетов, что билеты на концерты продаваться не будут.
Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такое мероприятие не должно происходить на нашей арене,
– рассказал руководитель организации мероприятий на арене Жальгирис.
Организацией концертов Болена должно было заниматься агентство Spark Live. Почему отменили выступления певца – неизвестно, однако причиной могли стать его недавние интервью, отрывки из которых распространялись в сети.
Певец раскритиковал охлаждение немецко-российских отношений, призвал покупать энергоресурсы в России и утверждал, что Германия и Россия были командой мечты.
Три года назад Дитер критиковал санкции, которые Запад ввел против России, а недавно заявил, что "Украина не имеет шансов против России."
LRT отмечает, что Дитер Болен – второй иностранный артист на этой неделе, чьи концерты отменили в Литве из-за симпатии к России. Речь идет о выступлении хорватского виолончелиста Степана Хаусера, которое должно было состояться в августе в вильнюсском парке Калну.
В Риме отменили выступление Светланы Захаровой
Напомним, на днях в Риме отменили выступление российской балерины Светланы Захаровой. Приму-балерину московского Большого театра исключили из танцевального гала-концерта Les Etoiles.
Организаторы приняли решение об отмене выступления, поскольку получили "институциональные сообщения, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте".
В то же время вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини раскритиковал такое решение, назвав его "русофобией". "Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а только усложняет его", – сказал он.
Уроженка Луцка Захарова является сторонницей российского диктатора Владимира Путина. Она была депутатом от партии "Единая Россия".