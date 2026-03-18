Организаторы гала-концерта приняли решение отменить выступление Светланы Захаровой, ведь получили "институциональные сообщения, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте.
Они заявили, что существует риск того, что событие "неправильно поймут или используют в корыстных целях", несмотря на их надежду наладить связи через искусство.
Исключение Захаровой состоялось после решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, который был закрыт с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини раскритиковал исключение Захаровой из гала-концерта Les Etoiles, назвав это "русофобией".
Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его,
– сказал он.
Отметим, что итальянские организаторы мероприятий несколько раз пытались пригласить российских артистов, но каждый раз сталкивались с критикой. В прошлом году власти отменили концерт классической музыки во дворце вблизи Неаполя из-за запланированного участия российского дирижера Валерия Гергиева.
Кто такая Светлана Захарова?
Светлана Захарова родом из Луцка. Окончила Киевское хореографическое училище.
В 1996 году балерину приняли в труппу Мариинского театра, а через год она стала солисткой. В 2003 году Захарова перешла в московский Большой театр.
Балерина была депутатом от партии "Единая Россия".
В январе Захарову отстранили от участия в фестивале искусств во Флоренции после возражений со стороны украинского посольства.