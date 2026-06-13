За інформацією журналістів OBOZ.UA, на співачку оформленого дев'ять об'єктів нерухомості. Такі дані вдалося отримати з державного реєстру.

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У власності Ані Лорак є квартира площею близько 50 квадратних метрів у житловому масиві Позняки, а також три помешкання в житловому комплексі Park Avenue VIP. Одну з квартир у цьому елітному комплексі вона отримала після поділу майна під час розлучення зі своїм першим чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Також у співачки є простора чотирикімнатна квартира площею 394,1 кв. м. За розмірами вона майже дорівнює баскетбольному майданчику. Вартість такого житла оцінюють більш ніж у мільйон доларів, враховуючи середні ціни на нерухомість у цьому районі.

У жовтні 2021 року, незадовго до початку повномасштабної війни, Ані Лорак придбала ще одну квартиру в Шевченківському районі Києва. Вона розташована в будинку, зведеному у 1910 році, а її площа становить 127 кв. м.

Відомості з реєстру прав на нерухоме майно / Фото OBOZ.UA

На додаток, у власності артистки-зрадниці є ще одна квартира площею понад 200 кв. м, а також кілька гаражів.

Нагадаємо, що напередодні Ані Лорак перше за тривалий час дала інтерв'ю, в якому прокоментувала свій переїзд до Росії. Вона заявила, що була змушена виїхати з України через тиск і травлю.

Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який завалився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей…,

– сказала тоді Ані Лорак.

Співачка стверджує, що проти неї "включилися на рівні країни". При цьому про свої статки в Україні вона публічно нічого не говорить.

Також після 2014 року Лорак не висловила чіткої позиції щодо російської агресії проти України. Вона мовчала і коли почалася повномасштабна російсько-українська війна. А торік стало відомо, що виконавиця отримала російський паспорт, чим фактично розірвала зв'язки з Україною.