Таким його мало хто бачив: Ектор Хіменес-Браво здивував рідкісними фото з юності

Шеф-кухар і суддя кулінарних шоу Ектор Хіменес-Браво показав рідкісні архівні фото зі своєї юності. Кулінар пригадав, як на початку кар'єри мив посуд і як уперше самостійно приготував обід для колег.

Свій допис Ектор присвятив Міжнародному дню кухаря, який відзначають 20 жовтня. Кулінар зізнався, що це свято для нього особливе, адже його власний шлях у професії був непростим. Публікацію Ектор Хіменес-Браво поширив в інстаграмі.

Виявилося, щоб потрапити на кухню ресторану, кулінар починав із найпростішої роботи – мив посуд. При цьому він уважно стежив за роботою шефів, переймав досвід і читав багато кулінарних книг. Особливим моментом для нього став день, коли кухарі вперше довірили йому приготувати обід для всієї команди.

Колись я мив посуд на кухні й мріяв стати шеф-кухарем. Я спостерігав за роботою кухарів, навчався, читав книги. І коли мені вперше дозволили приготувати обід для персоналу, для мене це була справжня перемога. Відтоді минуло багато років. У моєму житті було різне: перемоги, невдачі, складні рішення, переїзди й моменти, коли доводилося починати все спочатку. Але одне залишалося незмінним – моя любов до кулінарії,

– поділився Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото з його інстаграму

Кулінар закликав кожного не опускати руки та впевнено йти до своєї мети, навіть коли важко.

Сьогодні я хочу сказати кожному, хто має мрію: не бійтеся починати з малого. Не здавайтеся, навіть якщо шлях виявиться складнішим, ніж ви уявляли. Бо кожен великий успіх колись починався з першого кроку,

– підкреслив Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото з його інстаграму

До речі, нещодавно ресторатор розповів ще один цікавий факт про себе: виявляється, він має художню освіту і в юності серйозно думав пов'язати життя з малюванням. Батьки радили йому стати архітектором, проте любов до пензлів та фарб залишилася з ним на все життя – сьогодні це його улюблена терапія.

А раніше ми також показували, який вигляд мали українські зірки в 90-х – зокрема Наталія Могилевська, EL Кравчук, Віктор Павлік та інші відомі артисти на початку своєї слави.