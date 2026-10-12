З нагоди Дня художника, який в Україні відзначали 11 жовтня, 54-річний ресторатор вирішив розповісти про своє давнє захоплення. На особистій сторінці в інстаграмі Ектор зізнався, що має художню освіту, а колись навіть планував присвятити життя мистецтву.

Те, що я зараз скажу, можливо, буде для вас шоком. У мене є художня освіта. Так-так, колись я серйозно мріяв займатися цим. Прямо професійно,

– поділився Хіменес-Браво.

Картина Ектора / фото з інстаграму

Утім, родина майбутнього шеф-кухаря мала інші плани на його майбутнє. За словами Ектора, на той час у Колумбії професію художника не вважали престижною. Через це він часто сперечався з батьками, які наполягали, щоб син став архітектором.

Ектор з родиною / фото з інстаграму

Попри те, що Хіменес-Браво зрештою побудував успішну кар'єру в кулінарії, любов до малювання зберіг донині. Щоправда, через насичений графік ресторатор не завжди знаходить час для творчості. Іноді йому вдається присвятити улюбленій справі лише годину на місяць, але навіть цього вистачає, щоб отримати задоволення.

Зараз я беру до рук олівці та мольберт не так часто, як хотілося б. Але щоразу, коли це роблю, розумію: для мене це найкраща терапія. Заняття для душі. Спосіб повністю вимкнутися від шаленого ритму, побути в тиші та виплеснути емоції на папір,

– пояснив шеф-кухар.

Ектор не обмежився лише розповіддю, а й показав підписникам результати своєї творчості.

Творчість Ектора / фото з інстаграму

Наостанок Хіменес-Браво закликав шанувальників не забувати про свої давні мрії та знаходити час для занять, які приносять радість, навіть якщо колись від них довелося відмовитися.

Маленький Ектор / фото з інстаграму

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво вперше за 5 років показав свій будинок у Канаді та зізнався, за чим сумує.



