Ектор Хіменес-Браво відповів на чутки про мобілізацію й розкрив, чи покине "МастерШеф"

Зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво інтригував заявами про те, що стане частиною українського війська. Тепер кулінар повідомив усі деталі та відповів, чи справді долучився до Сил оборони.

Ектор Хіменес-Браво повідомив, що долучився до 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Про це він оголосив на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24.

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Ресторатор розповів, що міг би долучитися до іноземного легіону. Але вже довгий час підтримує саме бійців 429-го окремого полку. Тому наразі пройшов з ними спеціальний вишкіл і працюватиме у підрозділі надалі.

Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення. Надалі я буду представляти полк "Ахіллес", братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням,

– поділився Ектор.

Кулінар додав, що він не зникає з цивільного життя. Але тепер його фокус уваги найбільше буде спрямований у бік українського війська. Також Ектор зізнався, що не покидає "МастерШеф".

Ектор Хіменес-Браво на вишколі / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

Заяву Ектора Хіменеса-Браво також прокоментував Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". Він зауважив, що у підрозділ не може мобілізувати іноземців, тому Ектор у позаштатній команді.

"Домовилися про іншу опцію співпраці – Ектор долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє!" – підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, український актор Геннадій Попенко натомість повідомив, що його списали зі служби в ЗСУ. Це сталося через серйозну травму коліна та кількох перенесених операцій. Зараз актор шукає нову діяльність. Він надалі хоче допомагати армії або ветеранській спільноті.