Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ектора. Він опублікував відео, де постав у військовій формі.

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Ектор Хіменес-Браво приїхав до військовослужбовців 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Він повідомив, що зник на кілька днів та був без зв'язку. Шеф-кухар заявив, що більше не може сидіти вдома та зробив те, на що наважувався з лютого 2022 року. Чоловік додав, що стане частиною армії.

У відео Ектор спілкується з військовими, тренується та вчиться стріляти. Хіменес-Браво наголосив, що українська армія – це вже не просто оборона, а технології, холодна витримка та сила.

Він зазначив, що наразі не може всього розповісти, але додав, що після побаченого та зробленого вже не буде таким, як раніше. Чоловік пообіцяв скоро поділитись подробицями.

Це зовсім інший світ. Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух – це зосередженість, а кожен звук – сигнал,

– написав Ектор Хіменес-Браво.

Реакція мережі

"Величезне спасибі вам за все! Бережіть себе! Дякую за вклад в оборону нашої спільної країни!"

"Дякую, Екторе, за мужність, за відданість, за любов до української армії. Слава вам і шана".

"Я вас стала ще більше поважати. Дякую, що допомагаєте нашим військовим. Хай Бог вас благословить".

Однак знайшлися й ті, хто звинуватив шеф-кухаря у піарі.

"Піар не війні – це нижче плінтуса".

"Це ж просто піар! А люди повірять!"

Ектор Хіменес-Браво також опублікував кілька сториз, де, зокрема, показав, що приїхав на Харківщину.

Ектор Хіменес-Браво заінтригував підписників / Фото з інстаграм-сториз

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