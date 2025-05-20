Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Эктора. Он опубликовал видео, где предстал в военной форме.
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Эктор Хименес-Браво приехал к военнослужащим 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Он сообщил, что исчез на несколько дней и был без связи. Шеф-повар заявил, что больше не может сидеть дома и сделал то, на что решался с февраля 2022 года. Мужчина добавил, что станет частью армии.
В видео Эктор общается с военными, тренируется и учится стрелять. Хименес-Браво отметил, что украинская армия – это уже не просто оборона, а технологии, холодная выдержка и сила.
Он отметил, что пока не может всего рассказать, но добавил, что после увиденного и сделанного уже не будет таким, как раньше. Мужчина пообещал скоро поделиться подробностями.
Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение – это сосредоточенность, а каждый звук – сигнал,
– написал Эктор Хименес-Браво.
Реакция сети
- "Огромное спасибо вам за все! Берегите себя! Спасибо за вклад в оборону нашей общей страны!"
- "Спасибо, Эктор, за мужество, за преданность, за любовь к украинской армии. Слава вам и почет".
- "Я вас стала еще больше уважать. Спасибо, что помогаете нашим военным. Пусть Бог вас благословит".
Однако нашлись и те, кто обвинил шеф-повара в пиаре.
- "Пиар не войне – это ниже плинтуса".
- "Это же просто пиар! А люди поверят!"
Эктор Хименес-Браво также опубликовал несколько сториз, где, в частности, показал, что приехал на Харьковщину.
Эктор Хименес-Браво заинтриговал подписчиков / Фото из инстаграм-сториз
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