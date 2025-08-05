Канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, чи бере участь у відборі суддів на шоу "МастерШеф". Він також висловився про роботу зі скандальним Миколою Тищенком.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної. Тищенко був одним із суддів шоу "МастерШеф" протягом кількох сезонів і покинув проєкт у 2016 році.

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Ектор Хіменес-Браво розповів, що головні рішення щодо шоу "МастерШеф" ухвалює телеканал СТБ. Інколи у телеведучого запитували, що він думає про кандидатів на нових суддів як шеф-кухарів.

Ектор говорив, що йому подобається, а що ні, давав зворотний зв'язок після кастингу. Однак остаточне рішення ухвалював телеканал СТБ.

Хіменес-Браво, зокрема, багато разів повідомляв команду, що йому некомфортно працювати з Миколою Тищенком. Шеф-кухар зізнався, що робота з колишнім суддею шоу була для нього "великим викликом".

Це дратувало. Це було жахливо. Його характер, його поведінка, як він ставився до персоналу. Я багато разів звертався до продюсера і казав, що з ним дуже важко працювати. Але при цьому я ніколи не поводився, як король. Не казав: "Або ви його звільните, або я йду",

– зауважив Ектор.

Шеф-кухар пояснив, що може суб'єктивно сприймати "МастерШеф", а телеканал бачить загальну картинку: команда знає, як глядачі реагують на проєкт і суддів.

Але вони зрозуміли, як важко було працювати всім з Тищенком і врешті його замінили,

– додав Хіменес-Браво.

Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше ми писали матеріал про всіх переможців шоу "МастерШеф".