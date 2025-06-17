Вона зараз перебуває в реанімації в тяжкому стані. Про це розповів суддя кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво. Повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Як виявилося, дівчина жила у багатоповерхівці, яку зруйнувала російська ракета.

Під час нічної атаки на Київ постраждала наша колега – член знімальної команди Настя. Вона жила у тому самому будинку, під'їзд якого склався майже повністю. Зараз Настя – в реанімації. Це дуже близька для нас людина. Талановита, щира, сильна. Ми не можемо стояти осторонь,

– зазначив шеф-кухар.

Ектор додав, що Анастасія була його подругою та колегою. Вона раніше працювала фуд-продюсеркою шоу "Мастер Шеф", а згодом стала су-шефом Володимира Ярославського.

Зауважимо, Хіменес-Браво відкрив збір на лікування кухарки Насті. Зробити донат можна за посиланням.