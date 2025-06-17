Девушка жила в доме, который разрушили россияне. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Эктора Хименеса-Браво.

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Во время ночной атаки на Киев пострадала наша коллега – член съемочной команды Настя. Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью. Сейчас Настя – в реанимации. Это очень близкий для нас человек. Талантливая, искренняя, сильная. Мы не можем стоять в стороне,

– рассказал шеф-повар.