Девушка жила в доме, который разрушили россияне. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Эктора Хименеса-Браво.
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Россияне в очередной раз цинично обстреляли столицу Украины ракетами. Среди пострадавших оказалась участница съемочной команды "Мастер Шеф" Анастасия.
Девушка жила в доме, который разрушили россияне. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Эктора Хименеса-Браво.
К теме Содрогалось все даже под землей, – звезды эмоционально отреагировали на циничную атаку на Киев