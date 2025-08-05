Тетяна Літвінова негативно висловилася про Ектора Хіменеса-Браво: шеф-кухар відреагував
- Тетяна Літвінова в інтерв'ю розповіла про складнощі спілкування з Ектором Хіменесом-Браво через його змінний настрій.
- Ектор Хіменес-Браво висловив здивування, що Літвінова в інтерв'ю згадувала минуле замість своїх досягнень, підкресливши, що "МастерШеф" сприяв її впізнаваності та успіху.
Навесні колишня суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова дала інтерв'ю, в якому розповіла про конфлікт з Ектором Хіменесом-Браво. Жінка зізналась, що їй було складно спілкуватися з шеф-кухарем, бо в нього щодня змінювався настрій.
Ектор відреагував на слова Тетяни, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної. Він зізнався, що не бачив повного інтерв'ю Літвінової, а лише натрапляв на уривки у тікток.
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Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його здивувало, що в інтерв'ю Аліні Доротюк Тетяна Літвінова розповідала не про свої досягнення у кар'єрі, а згадувала минуле – те, що було 6 років тому.
Це яскраво показує тип мислення цієї людини. Якби у мене був поганий досвід з "МастерШеф", поганий сезон чи рік, наші відносини з каналом розірвалися б, і через 2-3 роки я прийшов би до тебе, Машо, на інтерв'ю, і ти запитала б: "Що сталося на "МастерШеф"?", то я б розповідав про свої досягнення. Я був би вдячний проєкту, бо він багато мені дав,
– сказав Ектор.
Шеф-кухар зазначив, що Тетяна Літвінова багато сезонів була суддею шоу. Він впевнений, що кулінарна експертка досягла чогось у житті саме завдяки "МастерШеф".
Зараз її впізнають на вулицях саме завдяки шоу. То чому вона скаржиться на нього?,
– додав Ектор Хіменес-Браво.
Інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво: дивіться відео онлайн
Що Тетяна Літвінова сказала в інтерв'ю?
Спершу Тетяна Літвінова й Ектор Хіменес-Браво підтримували дружні стосунки, але потім ситуація погіршилася. Кулінарна експертка заявила, що продюсери орієнтувалися на шеф-кухаря, тому не завжди можна було висловити власну думку.
Після звільнення з "МастерШеф" Літвінову жодного разу не запросили на шоу як гостю.
"З мене зробили відьму, яка зверхня, яка з персоналом дуже грубо поводилась. Хоча це абсолютна неправда", – сказала кулінарна експертка.