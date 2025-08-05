Эктор отреагировал на слова Татьяны, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой. Он признался, что не видел полного интервью Литвиновой, а лишь наталкивался на отрывки в тикток.

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Эктор Хименес-Браво признался, что его удивило, что в интервью Алине Доротюк Татьяна Литвинова рассказывала не о своих достижениях в карьере, а вспоминала прошлое – то, что было 6 лет назад.

Это ярко показывает тип мышления этого человека. Если бы у меня был плохой опыт с "МастерШеф", плохой сезон или год, наши отношения с каналом разорвались бы, и через 2-3 года я пришел бы к тебе, Машо, на интервью, и ты спросила бы: "Что произошло на "МастерШеф"?", то я бы рассказывал о своих достижениях. Я был бы благодарен проекту, потому что он много мне дал,

– сказал Эктор.

Шеф-повар отметил, что Татьяна Литвинова много сезонов была судьей шоу. Он уверен, что кулинарный эксперт достигла чего-то в жизни именно благодаря "МастерШеф".

Сейчас ее узнают на улицах именно благодаря шоу. Так почему она жалуется на него?,

– добавил Эктор Хименес-Браво.

Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн

Что Татьяна Литвинова сказала в интервью?

Сначала Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво поддерживали дружеские отношения, но потом ситуация ухудшилась. Кулинарный эксперт заявила, что продюсеры ориентировались на шеф-повара, поэтому не всегда можно было высказать собственное мнение.

После увольнения из "МастерШеф" Литвинову ни разу не пригласили на шоу в качестве гостя.

"Из меня сделали ведьму, которая зверская, которая с персоналом очень грубо обращалась. Хотя это абсолютная неправда", – сказала кулинарный эксперт.