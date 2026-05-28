Про який хіт 1973-го року шкодує легендарний Елтон Джон

За свою багаторічну кар'єру Елтон Джон створив безліч хітів. Проте є одна пісня, про яку володар п'яти премій Греммі шкодує.

Однією із найпопулярніших пісень артиста є Crocodile Rock, яку він написав у співпраці з поетом-піснярем Берні Топіном, проте чоловіки згадують про неї із жалем, пише видання Faroutmagazine.

Не пропустіть Автор культового хіта It Takes Two: помер американський репер Роб Бейс

У кар'єра Елтона Джона є кілька пісень, які принесли йому успіх. Crocodile Rock – одна із них, проте вона стала настільки комерційно успішною, що затьмарила складніший репертуар музиканта. Берні Топін назвав композицію "дивною суперечністю" і сказав: "Я не проти того, що створив це, але я сам це слухав би не став".

Crocodile Rock – про те, що неможливо розпізнати найкращі дні життя, поки не проживеш їх. Елтон виконує пісню від імені людини, яка у 50-х та 60-х роках ходила до ресторану, де місцеві жителі танцювали маловідомий танець під назвою Crocodile Rock. Головний герой треку колись танцював його з дівчиною, яка його покинула.

Можливо, хтось здивується, що пісня має такий глибокий зміст, оскільки вона запам'ятовується слухачам своїм приспівом. Під "Лаааа ла ла ла ла" танцювали люди з усього світу.

Я не хочу, щоб люди запам'ятали мене за Crocodile Rock. Я б волів, щоб мене пам'ятали за такими піснями, як Candle In The Wind і Empty Garden, піснями, які несуть послання. Хоча насправді їм не обов'язково передавати якесь послання, головне, щоб вони могли передати якесь почуття,

– якось заявив Берні Топін.

Елтон Джон – Crocodile Rock: слухайте пісню онлайн

Як зазначає видання, Джон і Топін – чудові автори, але проблема полягала не в тому, що чоловіки вважали Crocodile Rock поганою піснею, а в тому, що вона "не відображала повною мірою їхній багатогранний талант".

Вона стала величезним хітом, але зрештою це стало для мене негативним моментом,

– зізнався Елтон Джон.

Композиція змусила музиканта трохи шкодувати про те, що він взагалі її випустив.

Елтон Джон завершив роботу над новим альбомом

Нещодавно Елтон Джон заявив, що закінчив працювати над новим альбом, який назвав "дуже радісним", пише People. Музикант також розповів, що йому довелося змінити підхід до написання пісень після того, як він перестав бачити на праве око у 2024 році.

"Останнім часом у мене проблеми із зором, а я завжди записую музику, дивлячись на тексти пісень і складаючи їх, тому зараз я, можна сказати, у повній дупі. Мій зір дав мені шанс у 80 років повністю змінити свій підхід до написання музики. Я спочатку пишу мелодії, а потім тексти. Я ніколи так не робив. І ось я це зробив", – заявив Елтон.

Джон додав, що новий альбом "зовсім відрізняється" від усіх його попередніх робіт. Чоловік радий, що отримав ще один шанс займатися музикою.