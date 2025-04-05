Репер Емінем став дідусем: його донька народила первістка

Американський репер Емінем став дідусем. Його дочка Гейлі Джейд Скотт народила першу дитину.

Вона відразу розкрила ім'я малюка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Емінем став дідусем

Донька Емінема опублікувала фотографію новонародженого сина у своєму інстаграмі. На табличці, розміщеній позаду дитини, написано його ім'я – Елліот Маршалл Макклінток. Також там вказана і дата його народження – 14 березня.

Друге ім'я дитини дане на честь 52-річного дідуся, справжнє ім'я якого Маршалл Брюс Метерс III.

Про те, що Скотт та її чоловік Еван Макклінток чекають на дитину, дівчина розповіла в музичному кліпі на трек Емінема Temporary.

На відео видно, як репер веде свою дочку до вівтаря, а також емоційний момент, коли Скотт зізнається йому, що вагітна. Вона ощасливила його приємною новиною, подарувавши батькові майку Detroit Lions із написом Grandpa на спині та ультразвукове фото дитини.

Зазначимо, що донька Емінема та її чоловік Макклінток одружилися в травні 2024 року. Пара зустрічалася з 2016 року та заручилася в лютому 2023 року.