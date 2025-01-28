Вона була під шафе, – Емма Антонюк розкрила секрети скандального інтерв'ю з Соловій
- Емма Антонюк заявила, що Христина Соловій була нетверезою під час скандального інтерв'ю.
- Соловій пізніше не рекомендувала йти на інтерв'ю з Антонюк, а блогерка подякувала їй за сміливість, але не погодилася з її поглядами.
Інтерв'юерка Емма Антонюк пригадала розмову зі співачкою Христиною Соловій, яку активно обговорювали в мережі. На думку блогерки, Христина на інтерв'ю була нетверезою.
За словами Емми Антонюк, на інтерв'ю Христина прийшла з пластиковою склянкою, де було ігристе або біле вино. Блогерка вважає, що артистка була у стані алкогольного сп'яніння, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Палає".
До слова Христина Соловій вперше за довгий час показала брата, який служить в ЗСУ
Я, наприклад, думаю, що вона на тому інтерв'ю була нетверезою. У мене немає ніяких доказів, але я в цьому впевнена. Вона прийшла, і я її спитала, як настрій. Вона сказала: "Настрій тут" і показала на пластиковий стаканчик. Я понюхала, і там було очевидно ігристе або біле вино. І вона під час інтерв’ю робила паузи, щоб покурити,
– заявила Емма Антонюк.
Інтерв'юерка додала, що їхній діалог відбувався у присутності команди артистки. Емму просили вирізати ці моменти з інтерв'ю.
"Проблема в тому, щоб багато людей написали в коментарях, що вона після запитання забуває про що воно, або що вона починає відповідати й втрачає думку. І багато людей, помилково, я думаю, понаписували, що вона тупа або вона намагається здатися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Я думаю, що вона була під шафе", – сказала Антонюк.
Блогерка пригадала про ще один "сигнал": за її словами, наприкінці інтерв'ю Христина сама "полізла" обійматись і запропонувала сходити на каву.
Чому це інтерв'ю стало скандальним
- Інтерв'ю Емми Антонюк з Христиною Соловій вийшло влітку 2024. Блогерка запитувала співачку про німфетство, образ Лоліти та педофілію. Все тому, що свого часу Христина писала наукову роботу про "психотип німфетки" й захоплювалась романом Набокова.
- На самому інтерв'ю Соловій звинуватила Антонюк в тому, що вона прагне гучних заголовків і хоче створити "срач". Їхню розмову бурхливо обговорювали в соцмережах.
- Христина Соловій пізніше заявила, що не рекомендує ходити на інтерв'ю до Емми, бо не може назвати її "інтерв'юеркою". Сама ж Антонюк подякувала співачці за сміливість, але додала, що не поділяє її поглядів на жіночу сексуальність і жонглювання терміном "німфетство".