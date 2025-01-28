Вона була під шафе, – Емма Антонюк розкрила секрети скандального інтерв'ю з Соловій

Інтерв'юерка Емма Антонюк пригадала розмову зі співачкою Христиною Соловій, яку активно обговорювали в мережі. На думку блогерки, Христина на інтерв'ю була нетверезою.

За словами Емми Антонюк, на інтерв'ю Христина прийшла з пластиковою склянкою, де було ігристе або біле вино. Блогерка вважає, що артистка була у стані алкогольного сп'яніння, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Палає".

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Я, наприклад, думаю, що вона на тому інтерв'ю була нетверезою. У мене немає ніяких доказів, але я в цьому впевнена. Вона прийшла, і я її спитала, як настрій. Вона сказала: "Настрій тут" і показала на пластиковий стаканчик. Я понюхала, і там було очевидно ігристе або біле вино. І вона під час інтерв’ю робила паузи, щоб покурити,

– заявила Емма Антонюк.

Інтерв'юерка додала, що їхній діалог відбувався у присутності команди артистки. Емму просили вирізати ці моменти з інтерв'ю.

"Проблема в тому, щоб багато людей написали в коментарях, що вона після запитання забуває про що воно, або що вона починає відповідати й втрачає думку. І багато людей, помилково, я думаю, понаписували, що вона тупа або вона намагається здатися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Я думаю, що вона була під шафе", – сказала Антонюк.

Блогерка пригадала про ще один "сигнал": за її словами, наприкінці інтерв'ю Христина сама "полізла" обійматись і запропонувала сходити на каву.

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