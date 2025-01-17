Також знаменитість згадала про свого брата Євгена, який є військовим. Христина Соловій розсекретила, де він служить та звернулася до шанувальників з важливим проханням. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Христини Соловій.

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Так, співачка опублікувала зворушливе фото, де вона обіймає брата. З'ясувалось, що Євген служить офіцером розвідки у 65-й бригаді Збройних Сил України на Запорізькому напрямку. З нагоди свого дня народження Христина Соловій оголосила збір коштів на автомобіль із системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) для підрозділу брата.

Самотужки з такою сумою я, на жаль, не впораюсь, тому прошу вашої підтримки. Це буде найкращим подарунком,

– зазначила артистка.

Долучитися до збору можна за посиланням або за номером картки банки 4441 1111 2048 5341

Зауважимо, про те, що брат Христини Соловій долучився до війська стало відомо ще на початку вересня 2024 року. Тоді співачка наголосила, що пишається вибором Євгена та запевнила, що буде його підтримувати.