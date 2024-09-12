Такою новиною Соловій поділилася з шанувальниками у своєму інстаграмі. Вона, крім того, додала, що вперше гратиме концерт без брата. Зазначимо, що він є музикантом.

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Христина написала, що пишається вибором, який зробив Євген, а вона, своєю чергою, буде його підтримувати.

Мій обов'язок тут, в тилу, робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми – переплетені та об'єднані. Ми і є Україна,

– поділилася українська співачка.

У дописі Соловій зібрала архівні світлини зі старшим братом, де вони є дітьми та зовсім юними. Однак Христина не повідомила до яких саме військ долучився Євген та коли він заступить на посаду.

Нагадаємо, що раніше мобілізувався й український комік Андрій Лузан. Нещодавно він поділився, що вже пройшов базовий військовий вишкіл та склав присягу на вірність українському народові. Далі на Андрія чекає фахова підготовка. До речі, Лузан буде служити в Силах безпілотних систем.