Іноземна делегація завітала у ресторан Євгена Клопотенка – "100 років тому вперед". На сторінці розповіли, чим відомий кулінар пригощав гостей.

До слова Прогулявся столицею: голлівудський актор та лауреат премії Оскар Майкл Дуглас прибув до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен, пані посол США Бріджит Брінк, а також актор Майкл Дуглас з його сином куштували українські страви – борщ з салом й навіть бджіл.



Євген Клопотенко та Ентоні Блінкен / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка

Також на стіл подавали качану кашу, копчені груші, закуску з білого буряка, верещаку, квас, крафтовий хліб та багато іншого.

Українізація світу відбулася сьогодні. Держсекретар США Ентоні Блінкен. Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні). Актор Майкл Дуглас (поїв у нас і тепер його основний інстинкт – це навернути борщу із салом),

– пожартував Євген Клопотенко.

Крім того, їжу кулінара дорогою у Київ куштували представники Естонії, Німеччини, Фінляндії, Франції та інших іноземних делегацій.



Євген Клопотенко і Майкл Дуглас з сином / Фото з інстаграму Євгена Клопотенка

Іноземні гості в Україні

11 вересня до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зі спільним візитом. Попри очікування, вони не дали дозвіл на удари по території Росії.

Також до української столиці завітав посол доброї волі ООН Майкл Дуглас і його син. Актор візьме участь у Саміті перших леді та джентльменів.