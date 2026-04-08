Став тягарем для брата-короля: як колишній принц Ендрю живе після арешту

Король Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулу принца та виселив його з резиденції Royal Lodge. Тепер Маунтбеттен-Віндзор живе у колишньому фермерському будинку в Сандрінгемі, але щодня хоче зв'язатися з монархом.

Між Чарльзом III та Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором дуже напружена атмосфера. Про це пише видання Radar Online.

Джерела повідомляють, що британський король майже щодня отримує дзвінки від молодшого брата. Це стало для Чарльза III постійним тягарем.

Чарльз і надалі приймає дзвінки від Ендрю, які описують як майже щоденні й навіть відчайдушні, адже, по правді, не відчуває, що має повну свободу остаточно зачинити перед ним двері,

– кажуть інсайдери.

Також джерела стверджують, що на Чарльза III тиснуть, щоб він зберігав контакт з Ендрю. Адже в палаці побоюються, що він може нашкодити королівській родині, якщо відчує себе "ізольованим".

За даними видання Mirror, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор переїхав на Марш-Фарм (Marsh Farm). Це колишній фермерський будинок у Норфолку, що на території маєтку Сандрінгем. У будівлі є близько 5 кімнат та інші господарські споруди.

Це також стало причиною конфліктів колишнього принца з іншими членами королівської родини. Маунтбеттен-Віндзор був незадоволений новими умовами проживання. Адже його новий будинок набагато менший за Royal Lodge.

