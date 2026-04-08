Став тягарем для брата-короля: як колишній принц Ендрю живе після арешту
- Король Чарльз III позбавив Ендрю титулу принца, і тепер він живе в колишньому фермерському будинку в Сандрінгемі.
Король Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулу принца та виселив його з резиденції Royal Lodge. Тепер Маунтбеттен-Віндзор живе у колишньому фермерському будинку в Сандрінгемі, але щодня хоче зв'язатися з монархом.
Між Чарльзом III та Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором дуже напружена атмосфера. Про це пише видання Radar Online.
Дивіться також Полювали на яйця і розважалися: Меган Маркл показала, як її діти провели Великдень
Джерела повідомляють, що британський король майже щодня отримує дзвінки від молодшого брата. Це стало для Чарльза III постійним тягарем.
Чарльз і надалі приймає дзвінки від Ендрю, які описують як майже щоденні й навіть відчайдушні, адже, по правді, не відчуває, що має повну свободу остаточно зачинити перед ним двері,
– кажуть інсайдери.
Також джерела стверджують, що на Чарльза III тиснуть, щоб він зберігав контакт з Ендрю. Адже в палаці побоюються, що він може нашкодити королівській родині, якщо відчує себе "ізольованим".
За даними видання Mirror, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор переїхав на Марш-Фарм (Marsh Farm). Це колишній фермерський будинок у Норфолку, що на території маєтку Сандрінгем. У будівлі є близько 5 кімнат та інші господарські споруди.
Це також стало причиною конфліктів колишнього принца з іншими членами королівської родини. Маунтбеттен-Віндзор був незадоволений новими умовами проживання. Адже його новий будинок набагато менший за Royal Lodge.
Що відомо про скандал з колишнім принцом Ендрю?
- Ендрю Маунтбеттен-Віндзор ще кілька років тому потрапив у гучний скандал через дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини.
- Наприкінці 2025 року Чарльз III позбавив Ендрю звання та почестей принца, а сам він відмовився від титулу герцога Йоркського та королівськх відзнак.
- На тлі публікацій нових файлів у справі Епштейна колишнього принца Ендрю заарештувала поліція. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Через кілька годин після арешту чоловіка відпустили з-під варти.