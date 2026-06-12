Не Наталія Могилевська: оновлена "Фабрика зірок" розкрила ім'я ментора

Ментором оновленого талант-шоу "Фабрика зірок" став Алан Бадоєв. Режисер збере команду найкращих педагогів, продюсерів та експертів музичної індустрії, щоб допомогти новому поколінню українських артистів.

Бадоєв приймає естафету від Наталії Могилевської, яка 18 років тому була музичною продюсеркою "Фабрики зірок". Він відкриє нову сторінку в історії легендарного проєкту, пише 24 Канал.

Дивіться також Як змінились брати Борисенки від "Фабрики зірок" і до зараз

Алан Бадоєв був режисером-постановником "Фабрики зірок" 15 років тому. Тепер він допомагатиме молодим виконавцям розкривати свою індивідуальність, знаходити сильні сторони, формувати артистичний образ і вчитися взаємодіяти з аудиторією.

Режисер буде поруч з учасниками від перших днів у Зірковій академії до фінального ефіру та проходитиме разом із ними всі етапи професійного становлення.

Бадоєв зазначив, що оновлена "Фабрика зірок" – не просто повернення та ностальгія за минулим, а "абсолютно новий подих і крок у майбутнє". Команда готує масштабний перезапуск проєкту з крутими інноваціями та диджитал-нововеденнями. За словами Алана, шоу стане технологічнішим та відкритішим.

Але головне – змінюється сама філософія шоу. Ми залучаємо до проєкту найкращих фахівців: режисерів, стилістів, хореографів – людей, які зараз формують український шоубізнес. Ми хочемо дати молодим талантам не просто ефірний час, а реальні цифрові інструменти, стратегію просування та касові треки. Це буде масштабне, чесне та прогресивне шоу про народження self-made артистів нової епохи,

– додав режисер.

Важливо! Подати заявку на "Фабрику зірок" можна за посиланням.

Алан Бадоєв наголосив, що для нього важливо, щоб на кастинг приходили по-справжньому талановиті люди. Режисер хоче зустрітись із "чистим, незаангажованим талантом".

Насправді все дуже просто – моє серце підкорюється виключно талантом. Не існує жодних штучних трюків, особливих пісень чи епатажних образів, які б спрацювали, якщо немає головного,

– додав він.

До речі, 14 червня на "Куражі", що пройде у Києві на ВДНГ, відбудеться зустріч з Бадоєвим та креативним продюсером "Фабрики зірок" Володимиром Завадюком. Буде можливість поставити їм запитання, почути поради про старт музичної кар'єри та дізнатися, кого саме шукає команда оновленого проєкту.

Окрім цього, Завадюк розповість, як створювалась оновлена "Фабрика зірок", розкриє таємниці залаштунків, презентує перший проморолик та поділиться порадами, як молодим артистам завоювати увагу продюсерів.

Хто став ведучим оновленої "Фабрики зірок"?

Нагадаємо, що ведучим оновленої "Фабрики зірок" став Володимир Дантес, який разом із Вадимом Олійником переміг у 2 сезоні талант-шоу у 2008 році.

Артисти виступали в дуеті "ДіО.фільми", який припинив існування у 2015 році.