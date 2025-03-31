У чому полягає феномен "Битви екстрасенсів" та що з цією програмою не так

Телепроєкт "Битва екстрасенсів" – один із наймістичніших на українському телебаченні. У нього були чи ненайбільші рейтинги, а мільйони глядачів буквально ставали "заручниками" цієї програми.

В українській версії шоу всього відзнято 21 сезон і визначено, відповідно, 21 переможця. Можна припустити, що бодай раз за життя кожен телеглядач попадав чи то на рекламу, чи то на випуск "Битви екстрасенсів". Однак аудиторія завжди ділилась на дві частини: перша – ті, кому до вподоби програма, друга – які не бачать у тому сенсу й не довіряють містичним речам. Але ж яка пропорційність такої публіки – питання залишається відкритим. Це шоу стало справжнім феноменом, тому прийшов час розібратись, що ж за цим ховається, пише Show24.

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У чому феномен "Битви екстрасенсів"

Коли на телебаченні почали транслювати це шоу, то воно стало справді цікавою новинкою для глядачів. Аудиторія отримувала чималу кількість видовища, що спонукало до того, щоб продовжувати дивитись далі, адже цікавість бере гору.

Перше, на що звертає увагу глядач, так це те, як творці подають їм своє творіння. У нашому випадку йдеться про анонс програми "Битви екстрасенсів". Голос за кадром завжди був емоційним, дещо страхітливим й таким, що інтригує. А яскрава містична картинка тільки доповнювала загальний вигляд. Така подача дійсно привертала потенційну аудиторію, адже їм у рекламі пообіцяли багато цікавого, потужного та надзвичайного.

Анонс програми "Битва екстрасенсів": дивіться відео онлайн

Варто погодитись, що Павло Костіцин, як незмінний ведучий програми, став обличчям "Битви екстрасенсів". Його дійсно обожнювали мільйони, і ніхто інший точно не зміг би перевершити Костіцина в шоу. Крім того, він також вів "Містичні історії" та озвучував програму "Слідство ведуть екстрасенси".

Павло Костіцин анонсує повернення "Битви екстрасенсів" у 2021 році: дивіться відео онлайн

Ще одна важлива деталь, на яку не кожен звертає свою увагу, так це час, коли програма виходила на телебаченні. Нові сезони виходили в осінньо-зимовий період. Це пов'язано з тим, що у літній період кількість переглядів на телебаченні дещо подає, адже люди їдуть у відпустки й насолоджуються теплом, а не проводять час за телевізором. Тому оптимальним варіантом буде саме осінь чи зима. Крім того, "Битва екстрасенсів" завжди виходила в неділю орієнтовно о 18-19 годині. Це важливо, адже тут роль відіграють два аспекти: вихідний день та не пізній вечірній час. Тобто, це ще одна можливість зібрати біля екранів більшу кількість глядачів.

Часто у різні випуски у ролі гостей або експертів запрошували знаменитостей. І тут глядач, який знає чи любить цю зірку, просто не зможе пропустити цей випуск. Тобто, авторитетність публічних людей – це ще один чинник, який має вплив на публіку.

До прикладу, у 20 сезоні в одному з перших випусків гостею була Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська прийшла на шоу "Битва екстрасенсів" / Фото пресслужби телеканалу "СТБ"

Але ж хтось може поставити запитання, невже тільки ці чинники впливають на те, що "Битва екстрасенсів" стала настільки популярною в Україні?! Звісно, що ні. Є ще декілька деталей на які треба звернути увагу.

Перше, про що йдеться, так це індивідуальність кожної людини. Здебільшого, такі шоу дивиться вікова категорія 50+. Насамперед це пов'язано з вихованням і забобонністю. Старші люди щиро вірять у народні прикмети та забобони, чим ускладнюють собі життя й своїм рідним. Перебігла чорна кішка дорогу – день буде поганим; якщо вдома покійник, то обов'язково треба завісити всі дзеркала чимось темним, щоб душа померлого не залишилась у хаті або ж не можна передавати нічого через поріг, бо так можуть наворожити. Усе це стає приводом для того, щоб ще більше поринути у "містику" завдяки цій програмі, ігноруючи той факт, що церква спростовує всі забобони та містичність.

Але є категорія тих глядачів, яким просто подобається дивитись такий контент, щоб відпочити від буденних проблем. І зовсім не обов'язково, що їм треба вірити в те, що показують.

Ну і невіддільна частина будь-якого шоу – сценарний підхід, де екстрасенси проводять ритуали, їхня поведінка деколи лякає, а конфлікти, які деколи виникали між представниками "чорних" і "білих" магів, ще більше підливали масла у вогонь.

І вишенька на торті – критичне мислення, а точніше – його брак. На жаль, не бажання аналізувати часто призводить до того, що люди цілеспрямовано йдуть у "пастку" телевізійників і сліпо вірять усьому, що їм показують.

Так що ж не так з "Битвою екстрасенсів"?

Відповідь на це запитання дуже просте – маніпуляція аудиторією й навіювання їм того, чого насправді не існує. Оманлива картинка заради рейтингів – це не зовсім чесна робота. Замість того, щоб розвивати свого глядача, дбати про його критичне мислення та інтелектуальний розвиток, ми отримуємо телевізійний продукт, який не відповідає жодному з критеріїв.

Отже, "Битва екстрасенсів" – це феномен серед телепроєктів, який має на меті вразити глядача, а не навчити. Пріоритет – високі рейтинги, а не чесність перед публікою. Кожен глядач самостійно вирішує, що йому дивитись, однак ніколи не варто оминати теми критичного мислення, яка має завжди бути в пріоритеті.

Якщо вас цікавить тема "Битви екстрасенсів", то можете вже зараз дізнатись, де перебувають і чим займаються переможці всіх сезонів проєкту.