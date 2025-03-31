Справжнє ім'я блогерки – Ганна Буряченко. Днями вона розпалила у мережі гучний скандал, який став гарячим інфоприводом. Жінка розповіла про стосунки з одруженим чоловіком і "насолила" його дружині. Усе, що потрібно знати про скандал і особисте життя Алхім, читайте в матеріалі Show24.

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Заміжжя та звинувачення у стосунках з одруженими чоловіками

У 2017 жінка вийшла заміж за бізнесмена Олександра Буряченка. У пари народився син, але за два роки союз розпався через зраду чоловіка. Сьогодні експодружжя підтримує спілкування й намагається спільно виховувати сина.

Анна Алхім з колишнім чоловіком і сином / Фото з інстаграму блогерки

Особисте блогерки неодноразово ставало темою публічного обговорення, адже вона сама в інтерв'ю розповідала про інтимні подробиці життя й відверто ділилась, що воно у неї доволі бурхливе.

У січні 2023 року у мережі з'явилось відео за участі Алхім й актора Руслана Ханумака, який виїхав з України у 2024 році, де вони весело проводили час в неоднозначних позах. Після цього дружина Ханумака подала на розлучення, хоч актор і запевняв, що між ними нічого не було.

Руслан Ханумак з Анною Алхім / Фото з інстаграму Аліни Шаманської

Минулого року блогерка на публіку поділилась скандалом між нею та співачкою Славою Камінською. Артистка звинуватила Анну у тому, що вона мала стосунки з її ексчоловіком Едрагом Камінським. Сама ж Алхім це заперечила.

Я йому вдячна, бо колись він відмовив мене від операції на груди. Він сказав: "Тобі треба спершу народити, а потім робити цицьки". І я народила, а потім зробила цицьки. Окрім вдячності я не маю до нього жодних почуттів,

– сказала інфлюєнсерка.

Крім того, Слава Камінська для неї "померла", адже співачка, на її думку, "брехлива та лицемірна".

Що відомо про роман з одруженим олігархом

Спершу Алхім розповідала, що два роки була у статусі коханки. Вона намагалась вмовити чоловіка розлучитись з дружиною, однак обранець ухвалив рішення повернутись до родини. Блогерка була переконана, що це її людина, яка буде з нею.

З моменту цього зізнання пройшов місяць й Алхім вирішила "розкрити" всі карти. Вона зізналась, що цим таємничим чоловіком був співвласник інвестиційно-промислової групи "AES Group" – Костянтин Валеулін.

Анна Алхім з Костянтином Валеуліним / Фото з інстаграму блогерки

У мережі ЗМІ зазначають, що Костянтина звинувачували у тіньових схемах, що стосувались спиртової промисловості та пального в Україні. У олігарха є дружина Дар'я та неповнолітня донька.

Поштовхом для розголошення імені екскоханого стало те, що його дружина опублікувала в інстаграмі фото з Костянтином з таким підписом: "Сім'я та кохання – не завжди тиша, але завжди разом".

Алхім назвала це провокацією та маніпуляцією зі сторони жінки. Тому вона вирішила опублікувати свої світлини з чоловіком, де зазначила, що вони були дуже щасливими й про це знали всі.

Анна Алхім про роман з одруженим чоловіком / Скриншот з інстаграму

У сторіс блогерка також розповіла, що після трьох місяців розставання Валеулін її нібито "переслідує" та наполегливо хоче поговорити. А днями вони навіть бились і лаялись на одній із заправок.

Нагадаємо, що раніше Анну Алхім внесли до бази "Миротворець", а сама вона стала фігуранткою багатьох гучних скандалів.

Дружина бізнесмена вирішила прокоментувати в соцмережах історію невірності свого чоловіка, зазначивши, що ситуація мала б залишитись між дорослими людьми, а не стати темою для пліток.