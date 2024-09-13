Справжнє ім'я блогерки – Ганна Буряченко. Родом із Дніпра, а за освітою – юристка. До популярності вона працювала у приватній компанії, а згодом обіймала посаду секретаря судового засідання в Жовтневому районному суді. Пізніше Алхім перемикнулась на інстаграм, де почала розвивати власний блог. Що відомо про життя інфлюєнсерки та у які гучні скандали потрапляла, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Блог та особисте життя

У соцмережі Ганна ділиться особистим життям, публікує світлини та записує сторіси. Вона не боїться виставляти відверті кадри, адже відчуває у собі впевненість і пишається тим, що у неї гарне тіло.

У 2016 році Алхім знялась у кліпі групи "НеАнгели", а за три роки випустила власні треки під назвами "Гімнастика" та "Барбекю".

У 2017 жінка вийшла заміж за бізнесмена Олександра Буряченка. У пари народився син, але за два роки союз розпався. Сьогодні експодружжя підтримує спілкування, адже чоловік проводить час із хлопчиком, а Ганна публікує чимало спільних світлин. До слова, одна з останніх була, коли батьки повели дитину в перший клас.

Анна Алхім із сином й ексчоловіком / Фото з інстаграму блогерки

У численних інтерв'ю жінка відверто ділиться інтимним життям і не приховує, що воно в неї доволі бурхливе. Однак чи знайшла собі нового обранця, наразі невідомо.

Гучні скандали

До початку повномасштабної війни блогерку внесли до бази "Миротворець" через антиукраїнську пропаганду, заперечення російської агресії та участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

Анна Алхім у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Ба більше, вона заявляла, що Володимир Путін "красунчик" і "впливовішого та крутішого за нього нікого немає". Пізніше Ганна не захотіла відмовлятись від своїх слів.

"Мене змушували й тиснули перепросити, я не перепросила, тому що не вважаю за потрібне перепрошувати. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. На той момент, коли була війна в Донецьку, я цього не врахувала. А потім мене змусили виправдовуватися", – говорила блогерка.

Алхім також стала на захист російської мови та споживання ворожого контенту.

"Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Це обов’язково знати українську мову, коли ти живеш в Україні. Але кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якщо я зараз вивчу англійську мову і буду розмовляти англійською, це моє право. Якщо я хочу говорити російською мовою, я буду говорити російською і ніхто мені цього не заборонить", – казала Ганна.

В одному з інтерв'ю інфлюєнсерка розповіла, що продовжує слухати російську музику на стрімінгових майданчиках. Після пояснення Олександра Волошина, який сьогодні перебуває за кордоном, про те, як працюють стрімінгові платформи, Анна зізналась, що не знала, що можна спонсорувати Росію через прослуховування пісень. Хоч додала, що бачила безліч прохань у мережі не слухати російську музику.

Алхім не розуміє, як можна спонсорувати росіян через музику / Скриншот з відео

У січні 2023 року у мережі з'явилось пікантне відео за участі Алхім й актора Руслана Ханумака, де вони весело проводили час в неоднозначних позах. Після цього дружина Ханумака подала на розлучення, хоч актор і запевняв, що між ними нічого не було.

Руслан Ханумак з Анною Алхім / Фото з інстаграму Аліни Шаманської

Того ж року Алхім опублікувала в інстаграмі історію, де показала місцеперебування поранених українських військових. Після цього стався ракетний удар по лікарні. Користувачі звинуватили блогерку, що трагедія трапилась через її вину. Сама Ганна гостро відреагувала на такі заяви, не стримуючи емоцій. Вона розповіла, що цю історію опублікувала частина міста, а вона з тих небагатьох блогерів, які поширюють збори, інформацію про війну тощо, однак людям на це байдуже.

На початку 2024 року блогерка опублікувала ролик, який зняла у Хмельницькому на фоні стендів з українськими військовими, які загинули на війні. Але суспільство обурив той факт, що на відео лунала пісня російської виконавиці Makfa.

Анна Алхім на фоні стендів із портретами загиблих українських військових: дивіться відео онлайн

Інфлюєнсерка поспішила виправдатись, і заявила, що це лишень випадковий збіг.

Я не дивилася на всі боки, коли його знімали, я вперше тут. І я не вважаю, що я якось образила пам'ять людей, які загинули. Ви, звісно, може думати як вам дозволяє ваше мислення,

– йшлось у її заяві.

Цьогоріч блогерка вирішила розповісти про скандал між нею і співачкою Славою Камінською. Виконавиця звинувачувала Алхім у тому, що вона мала стосунки з її ексчоловіком Едрагом Камінським. Однак Анна відкинула ці претензії.

Я йому вдячна, бо колись він відмовив мене від операції на груди. Він сказав: "Тобі треба спершу народити, а потім робити цицьки". І я народила, а потім зробила цицьки. Окрім вдячності я не відчуваю до нього жодних почуттів,

– сказала Алхім.

А от Слава Камінська для неї "померла", адже співачка, на її думку, "брехлива та лицемірна".

Черговий скандал у якому опинилась інфлюєнсерка стався після того, як вона вирішила висловити власну думку після обстрілів українських міст і дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

"Ваше "помстимося", "не пробачимо", "переможемо", це все так за*бало, думаю, не одну мене. Багато з вас скажуть, так, а що ти пропонуєш? Я не військовий, я не політик, я не була на фронті, я не знаю, як ведеться війна, але я знаю точно, що ваше "не пробачимо", "переможемо", "не забудемо", це коли? Після того, як ви накрадете купу грошей? Коли вже нічого не залишиться від країни, від людей, не залишиться дітей, військових, нікого не залишиться, тоді ви "не пробачите"? Мені наскільки шкода наших людей", – сказала Алхім.

Анна Алхім висловилась за мир: дивіться відео онлайн

Мережа вибухнула агресією на таку заяву та заявила, що краще б блогерка мовчала.

Де сьогодні скандальна Анна Алхім

Інфлюєнсерка продовжує вести блог російською мовою і час від часу публікує розважальний контент. У березні вона зробила пластичну операцію на обличчі, щоб позбутись другого підборіддя. Оперативне втручання проходило в Арабських Еміратах, а сама Алхім сказала, що це для неї вийшло "дуже дорого".

Анна Алхім після операції / Фото з інстаграму блогерки

Крім того, вона хоче "зробити" живіт. Раніше блогерка двічі робила груди. Один раз у Туреччині, а другий – в Україні.

Анна так і пішла на зустріч популяризації української мови, що досі наштовхує на хейт чимало користувачів.